Concorezzo ed Enpa, una collaborazione che funziona. Dalla stipula della convenzione tra Comune e associazione, infatti, sono già stati salvati 17 animali.

Numeri soddisfacenti

Decisamente soddisfacenti i primi numeri della collaborazione instaurata tra Comune di Concorezzo ed Enpa di Monza e Brianza. Dal mese di gennaio sono stati recuperati 17 animali sul territorio comunale. Di questi, 13 erano gatti, 2 cani e un colombaccio. Grazie all’accordo siglato, gli animali sono stati soccorsi e ricoverati nel canile di Monza.

"Le attività e gli interventi relativi agli animali presenti sul territorio di Concorezzo, prima della sigla dell’accordo tra Comune ed Enpa, era totalmente a carico dell’Amministrazione comunale e dell'associazione Amico Gatto - precisa l'assessore all'Ambiente Silvia Pilati - Grazie alla convenzione attiva da inizio 2021, abbiamo ora tutta una serie di servizi specifici tra cui il potenziamento della ricerca dei proprietari di animali smarriti, le attività legate alle adozioni e alla gestione degli animali in caso di impedimenti oggettivi da parte dei proprietari, fino all'aumento della sensibilità zoofila con progetti didattici con le scuole. Tutta una serie di servizi strutturati e garantiti. Le iniziative didattiche verranno programmate nei prossimi mesi con le nuove riaperture in atto".

Enpa, ma non solo

Nel frattempo prosegue il lavoro dei volontari concorezzesi in tema di animali.

"Oltre alla convenzione con l’Enpa, è sempre di straordinario supporto l’attività dell'associazione Amico Gatto, con l’ausilio delle nostre “gattare”, nell’ambito della gestione e del controllo delle 38 colonie feline censite a Concorezzo - conclude l'assessore Pilati - Un lavoro prezioso che non si è fermato nemmeno nel periodo della pandemia. A loro va il ringraziamento dell'Amministrazione comunale per la dedizione e l'impegno costante che si protrae ormai da ben 11 anni. Le attività di Amico Gatto proseguiranno anche nei prossimi mesi di concerto con il lavoro dell'Enpa".

Nel 2020 i volontari di Amico Gatto hanno provveduto a fare sterilizzare 41 gatti e sono riusciti a fare adottare 14 cuccioli. Oltre al normale recupero dei gatti domestici smarriti o abbandonati, i volontari sono intervenuti a favore di 10 casi particolari che hanno richiesto specifici sforzi per gatti in seria difficoltà, recuperati dalla strada feriti o in condizioni di estremo malessere.