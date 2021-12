Appuntamento

Sabato sera in Municipio sono state consegnate le borse di studio.

Concorezzo ha premiato i suoi studenti meritevoli. Sabato sera, 4 dicembre 2021, il Municipio ha ospitato la tradizionale consegna delle borse di studio.

L'impegno dell'Amministrazione comunale

Nel corso della serata di sabato sono stati numerosi gli studenti meritevoli premiati dal Comune di Concorezzo. Il sindaco Mauro Capitanio e l'assessore all'Istruzione Gabriele Borgonovo hanno accolto i ragazzi in Municipio per un appuntamento divenuto ormai tradizionale.

"L’obiettivo che abbiamo voluto perseguire è stato quello di aumentare anche quest’anno il numero dei potenziali destinatari alzando il capitolo da 5.000 a 10.000 euro divenendo così uno tra i comuni limitrofi ad investire maggiormente sui ragazzi e sulla meritocrazia - ha commentato l'assessore all'Istruzione Gabriele Borgonovo - Questi sono fatti e risposte concrete, specialmente in un periodo di difficoltà legate alla pandemia. Siamo sicuri che la scelta giusta sia puntare sulla formazione e sul diritto allo studio. Una scelta culturale e politica molto qualificante perché la ripresa passa anche da questo: favorire i giovani meritevoli perché possano raggiungere gli obiettivi prefissati grazie alle proprie capacità".

I numeri e le foto della serata

In totale sono state 66 le borse di studio consegnate dall'Amministrazione comunale. I riconoscimenti sono stati cosi distribuiti: 27 borse di studio sono andati a ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo livello, 8 delle secondarie di secondo livello, 11 delle lauree triennali e 19 delle lauree magistrali. In totale, come detto, lo stanziamento da parte del Comune di Concorezzo è stato di 10.000 euro.