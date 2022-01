L'iniziativa

Concorezzo, il Comitato commercianti ringrazia i cittadini. Grande successo per la sottoscrizione a premi andata in scena nel corso delle festività natalizie.

Un sostegno in un periodo non semplice

Quelle appena trascorse non sono state festività semplici, complice una pandemia che sembra non voler alleggerire la sua morsa. A Concorezzo, tuttavia, si può essere soddisfatti per l’ottima riuscita della sottoscrizione a premi organizzata come da tradizione dal Comitato Commercianti. Un’iniziativa pensata per promuovere il commercio locale e che ha saputo coinvolgere tanto i cittadini quanto i negozianti stessi.

"Siamo davvero molto contenti - spiega la presidente del Comitato Laura Turato - I commercianti hanno risposto presente: sono state ben 52 le attività che hanno scelto di partecipare all’iniziativa e di mettere a disposizione un premio proveniente dal proprio negozio. In totale abbiamo raccolto articoli per un valore di circa 9.000 euro".

Ottima anche la risposta da parte della cittadinanza, che durante le festività ha scelto di acquistare i regali di Natale nei negozi aderenti all’iniziativa.

"Ad ogni acquisto del valore minimo di 15 euro veniva consegnato un biglietto della sottoscrizione a premi. In totale abbiamo consegnato circa 16.000 biglietti, 3.000 in più rispetto allo scorso anno. E’ un numero che ci conforta e che ci fa capire come la nostra iniziativa sia stata apprezzata. Così come apprezzate sono state le luminarie allestite in centro paese e la musica in filodiffusione, realizzate con la collaborazione dell’Amministrazione comunale".

Il grazie dell'Amministrazione comunale

Una vicinanza, quella del Comune, testimoniata anche dalle parole del sindaco Mauro Capitanio, che nei giorni scorsi ha eseguito via Facebook il sorteggio dei biglietti vincenti.

"In primis un grazie a tutti i concorezzesi che hanno scelto nel periodo natalizio i nostri negozi di vicinato per regali e acquisti personali - ha dichiarato il primo cittadino - Si è respirato un bel clima tra iniziative, luci e musica diffusa".

Per quanto riguarda i numeri vincenti, è possibile controllare il risultato dell’estrazione su una bacheca allestita all’esterno dell’edicola di via Libertà, oppure consultando la pagina Facebook del Comitato Commercianti: c’è tempo fino al 28 febbraio per ritirare i premi.