Via Ozanam

Buone notizie per il progetto presentato dall'Amministrazione comunale.

Concorezzo, in arrivo 5.000.000 di euro dal Governo per la nuova scuola di via Ozanam. Buone notizie per il progetto presentanto dall'Amministrazione comunale.

Amministrazione fiduciosa

Buone notizie in arrivo per la nuova scuola di via Ozanam. Nelle prossime settimane, infatti, l’Amministrazione comunale potrebbe ricevere 5.000.000 di euro dal Governo dopo la vittoria del bando di rigenerazione urbana legata al Pnrr. La voce non è ancora confermata, ma tutto lascia presagire che una parte dei 33.000.000 di euro destinati alla Brianza finiranno proprio nelle casse del Comune concorezzese.

"Prima di sbilanciarmi del tutto aspetto il decreto ufficiale, ma non posso nascondere di essere molto ottimista e fiducioso - spiega il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - Indubbiamente sarebbe un aiuto molto importante in vista dell’opera che andremo a realizzare nei prossimi anni e che è uno dei grandi obiettivi della nostra Amministrazione comunale".

Il progetto di costruzione della nuova scuola di via Ozanam, lo ricordiamo, ha un costo di oltre 11,5 milioni di euro e per il Comune è fondamentale riuscire a intercettare il maggior numero possibile di bandi per raggiungere una cifra così importante.

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì e disponibile su tutte le piattaforme digitali.