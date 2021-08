Concorezzo, in arrivo altri 66.000 euro per le famiglie in difficoltà

Concorezzo, altri 66.000 euro in arrivo per le famiglie in difficoltà. Il fondo è stato stanziato dall'Amministrazione comunale per rispondere all'emergenza creata dalla pandemia.

Spese alimentari, affitti e utenze domestiche

L’Amministrazione comunale di Concorezzo ha stanziato 66mila euro come contributo in sostegno delle famiglie concorezzesi in difficoltà economica a causa della pandemia. Si tratta di fondi che potranno essere utilizzati come sostegno alle spese alimentari, alle spese per l’affitto e al pagamento delle utenze domestiche. I richiedenti, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, potranno ottenere fino a tre contributi anche cumulabili tra loro. Nel dettaglio, per il sostegno per le spese alimentari è previsto un contributo di 100 euro per ciascun componente del nucleo famigliare per un massimo di 500 euro. Il sostegno al canone di locazione potrà essere destinato, invece, a coprire tre mensilità fino ad un massimo di 1.500 euro e potrà essere richiesto sia per alloggi di privati che per alloggi SAP (Servizio Abitativo Pubblico) e verrà corrisposto direttamente al proprietario di casa tramite bonifico. Per quanto riguarda, infine, il sostegno per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce e gas), occorrerà fare riferimento all’ultima bolletta emessa riportante la morosità pregressa e non saldata, per un importo massimo di 1.000 euro complessivi. Il contributo relativo alle utenze domestiche non si applica agli assegnatari di alloggi SAP.

Domande da presentare entro il 30 settembre 2021

Le domande dovranno essere presentate dal 13 al 30 settembre 2021. Tutte le informazioni verranno pubblicate entro il 10 settembre sul sito del Comune. Le richieste verranno evase in ordine di arrivo e i contributi saranno erogati, fino all’esaurimento dei fondi disponibili, agli aventi diritto, a partire dall’11 ottobre 2021.