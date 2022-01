Aveva 90 anni

Franco Magni è stato la colonna portante della "Palazzina" dal 2004 al 2020.

Concorezzo in lutto per la scomparsa dello storico presidente del Centro pensionati. Franco Magni aveva 90 anni: era stato la colonna portante della "Palazzina" dal 2004 al 2020.

Molto amato in paese

Franco Magni si è spento ieri, giovedì 20 gennaio 2022, all'età di 90 anni. Era molto conosciuto in paese per il suo grande impegno nel mondo dell'associazionismo. In particolare per quanto fatto al Centro pensionati, di cui era stato presidente dal 2004 al 2020. Un amore profondo e lunghissimo, testimoniato dalle numerose iniziative organizzate nel corso degli anni: le gite al mare, la ginnastica dolce, i corsi di informatica sono stati solo alcuni dei servizi erogati dalla "Palazzina" nel corso della presidenza Magni. Una presidenza interrotta bruscamente poche settimane prima della pandemia, a causa di alcuni dissapori interni, davanti ai quali Magni aveva preferito fare un passo indietro, complice anche un'età non più verdissima.

Il saluto del "suo" Centro pensionati

La scomparsa di Franco Magni è stata un vero colpo al cuore per la "Palazzina", che ha voluto ricordare il suo storico presidente con un'epigrafe pubblicata in paese.

"Il Centro pensionati di Concorezzo partecipa al dolore della famiglia di Franco Magni per la sua dipartita - si legge nell'omaggio funebre - Vogliamo ricordare il suo impegno, la sua serietà, nel portare avanti con passione e determinazione il nostro Centro per tanti anni. Ti ricorderemo sempre, specialmente nei canti che ci hai insegnato. Grazie Franco".

Franco Magni lascia la moglie Luigia, il figlio Sergio e la sorella Gianna. I funerali si terranno domani, sabato 22 gennaio 2022, alle 9.30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano.

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì.