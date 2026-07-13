La struttura, aperta anche ad agosto, dispone di climatizzazione e distributore gratuito di acqua. Il sindaco Capitanio: "Lasciate i centri commerciali, qui trovate fresco, socialità e tempo di qualità"

Non solo un luogo di cultura, ma anche uno spazio dove trovare refrigerio durante le giornate più calde dell’estate. È questo l’invito che il Comune di Concorezzo rivolge ai cittadini e, in particolare, alle persone anziane: scegliere la Biblioteca comunale come alternativa ai centri commerciali per trascorrere le ore centrali della giornata in un ambiente fresco, confortevole e accogliente.

Concorezzo, la Biblioteca diventa un rifugio climatico per anziani e cittadini

La struttura è dotata di aria condizionata ed è aperta anche per tutto il mese di agosto a disposizione della cittadinanza. L’Amministrazione comunale ha recentemente rinnovato l’impianto di climatizzazione, mentre BrianzAcque ha installato un distributore gratuito di acqua potabile, disponibile naturale, frizzante e fresca, a disposizione di tutti gli utenti. Per usufruirne è sufficiente portare con sé la propria borraccia.

Spazi di lettura e servizi offerti

La Biblioteca offre spazi curati dedicati alla lettura e alla consultazione di libri, quotidiani e riviste, ma soprattutto rappresenta un luogo dove trascorrere tempo di qualità, in un ambiente sereno, con la presenza dei bibliotecari, sempre disponibili ad accogliere e accompagnare gli utenti nella scelta di una lettura o semplicemente a offrire un punto di riferimento.

In particolare la biblioteca di Concorezzo offre uno spazio di lettura quotidiani con tavoli e poltrone dove sono disponibili gratuitamente giornali e riviste di ogni genere (dall’attualità, alla storia, dall’architettura e arte al giardinaggio).

Le parole del sindaco Capitanio

“La nostra Biblioteca è un vero e proprio rifugio climatico: un luogo pubblico, gratuito e aperto a tutti, dove trovare sollievo dal caldo ma anche occasioni di incontro e socialità – ha dichiarato il sindaco Mauro Capitanio –. Durante le giornate più calde è importante scegliere ambienti freschi e climatizzati, soprattutto per le persone più fragili. Per questo abbiamo investito nel rinnovo dell’impianto di climatizzazione della Biblioteca e, grazie alla collaborazione con BrianzAcque, abbiamo messo a disposizione degli utenti anche un distributore gratuito di acqua potabile. Il nostro invito agli anziani è semplice: venite in Biblioteca. Qui non trovate solo un ambiente fresco, ma anche libri, giornali, occasioni di incontro e la presenza dei bibliotecari pronti ad accogliervi. Spesso nelle ore più calde si scelgono i centri commerciali per cercare refrigerio, ma a Concorezzo abbiamo uno spazio pubblico pensato per offrire benessere, cultura e relazione. La Biblioteca è una casa fresca e accogliente per tutti i concorezzesi, un luogo da vivere e da scoprire ogni giorno grazie al lavoro dei nostri bibliotecari e alle numerose iniziative culturali che organizzano costantemente”.

Orari di apertura

Orari di apertura della biblioteca: martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.45; mercoledì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30. La biblioteca è aperta anche ad agosto (escluso il 14 e il 15).