Concorezzo, la via chiude al traffico per un mese per lavori

Da lunedì 21 marzo

Si tratta di via San Rainaldo dove sono previsti interventi di asfaltatura, di rifacimento della pista ciclopedonale e pista ciclabile e di alcuni tratti di marciapiede e aiuole.

Lunedì 21 marzo prenderanno il via i lavori di riqualificazione di via San Rainaldo a Concorezzo. L’intervento rientra nell’ambito dei lavori straordinari di sistemazione delle strade e dei marciapiedi della città.

Concorezzo, la via chiude al traffico per un mese

Nel dettaglio, in via San Rainaldo sono previsti interventi di asfaltatura, di rifacimento della pista ciclopedonale e pista ciclabile e di alcuni tratti di marciapiede e aiuole. Gli operai provvederanno inoltre al rifacimento della segnaletica orizzontale. Oltre agli interventi di sistemazione della strada sono previsti lavori anche nell’ambito del sistema fognario.

Per poter consentire questi interventi, via San Rainaldo sarà chiusa al traffico dall’intersezione con via Dante all’intersezione con via Garibaldi a partire da lunedì 21 marzo e fino al 23 aprile. Verrà garantito il transito ai residenti e ai mezzi di soccorso.