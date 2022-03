L'annuncio

Al via l'ampliamento della rete wi-fi in città.

Concorezzo, navigazione gratuita in sei aree del territorio. L'Amministrazione comunale ha annunciato l'ampliamento della rete wi-fi in città. Lavori al via oggi, mercoledì 9 marzo 2022.

L'installazione degli "access point"

A partire dalle prossime settimane sarà infatti possibile navigare in Internet gratuitamente in diversi punti di Concorezzo grazie alla nuova rete degli hotspot wi-fi gratuiti voluta dall’Amministrazione comunale. Il servizio sarà disponibile nelle sei aree dove verranno installati gli access point. Aree che saranno indicate da un’apposita cartellonistica. Nel dettaglio, le zone dove sarà possibile navigare gratuitamente saranno: l’area del Municipio (sia in piazza della Pace che in piazza Castello), la Biblioteca, Villa Zoia, il parco XXV aprile, via Pio X e piazza Falcone e Borsellino. Individuata la rete wi-fi, per connettersi basterà completare la registrazione seguendo le indicazioni che verranno fornite dal portale.

Investimento di circa 10.000 euro

I lavori comporteranno un investimento di circa 10mila euro oltre iva, coperto dal fondo dedicato del Ministero dello Sviluppo Economico (progetto Wifi Italia).