Lutto

Mercoledì si è spento Giancarlo Mariani, storico commerciante del paese.

Concorezzo piange l'amato tipografo e cartolaio. Il paese è in lutto per la scomparsa di Giancarlo Mariani, storico titolare della "Cartoleria Mariani" di via Libertà. L'uomo si è spento mercoledì 5 gennaio 2022 all'età di 95 anni.

Figura conosciuta in tutto il paese

Intere generazioni di concorezzesi hanno fatto acquisti nella sua mitica cartoleria, posizionata proprio nel cuore del paese, all’angolo fra via Libertà e via Cavezzali. Libri, quaderni, figurine, giocattoli, matite, sono solo alcuni dei prodotti che la mitica "Cartoleria Mariani" ha venduto nel corso della sua lunghissima storia. Una storia che ha visto nel titolare Giancarlo, insieme alla moglie Rosalia Dall'Olio (scomparsa nel 2007), la sua solida colonna portante. Una colonna rimasta alla guida dell'attività fino a pochi anni fa, quando nonostante gli acciacchi dell'età si muoveva dietro il suo amato bancone, e che proprio per la sua grande longevità aveva ricevuto (nel 2012) la tanto ambita "Gugia Dòra" dalle mani dell'allora sindaco di Concorezzo Riccardo Borgonovo. Grande amante del dialetto e della poesia, Giancarlo Mariani ha rappresentato un vero e proprio pezzo di storia di Concorezzo.

Il ricordo del sindaco Mauro Capitanio

La figura di Giancarlo Mariani, all'indomani della sua scomparsa, è stata ricordata anche dal sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che come tanti bambini per anni ha "ammirato" le splendide vetrine della mitica cartoleria di via Libertà.

"Ci ha lasciato Giancarlo Mariani, storico cartolaio di via Libertà, che nel 2012 ha ricevuto la Gügia dòra dal nostro Comune - ha dichiarato il primo cittadino - Rappresentante speciale di quella passione, cortesia e competenza che fortunatamente molti dei nostri esercizi di vicinato hanno ereditato. A lui sono legati anche molti ricordi della mia infanzia quando si passavano ore ad ammirare le vetrine rinnovate e gli scaffali con gli ultimi arrivi ma anche i passaggi settimanali per intercettare per primi le figurine Panini. Ai suoi cari un grande abbraccio da parte di tutta l'amministrazione comunale di Concorezzo".

I funerali di Giancarlo Mariani verranno celebrati domani, sabato 8 gennaio 2022, alle 9.30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano.