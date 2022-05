Lutto

Si è spento a 91 anni Pietro Cecere, conosciuto da tutti in paese.

Concorezzo piange lo storico gestore del Circolino Sant'Antonio. Si è spento a 91 anni Pietro Cecere, molto conosciuto in città per il suo lungo impegno in bocciofila.

Per vent'anni dietro al bancone

Originario di Cisternino (Comune in provincia di Brinidisi), Cecere era arrivato a Concorezzo nel 1957. Oltre al Circolino, l'uomo è stato molto attivo anche alla Concorezzese calcio.

"E’ stato forse il primo meridionale ad arrivare qui in paese - raccontano i figli - Nel 1958 era arrivata anche nostra madre Graziella. Il loro è stato il classico amore della vita: si sono sposati nel 1956 e sono rimasti insieme fino al 2000, quando purtroppo nostra mamma è scomparsa. La nostra famiglia è sempre stata molto conosciuta a Concorezzo per via della lunga gestione del Circolino. L’abbiamo gestito in due diversi momenti, dal 1972 al 1980 e dal 2000 fino a fine decennio. Sono stati vent’anni bellissimi, in cui abbiamo conosciuto tante persone e creato importanti legami".

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì e disponibile su tutte le piattaforme digitali.