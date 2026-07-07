Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Concorezzo nel rafforzamento della sicurezza urbana attraverso un insieme coordinato di interventi di prevenzione, presidio del territorio, collaborazione tra cittadini e istituzioni e rispetto delle regole.

Concorezzo, più sicurezza in città: nuovi controlli e presidi sul territorio

Nelle ultime settimane hanno infatti preso il via nuove iniziative che consolidano il percorso avviato dall’Amministrazione negli ultimi anni: dall’attivazione del secondo gruppo di Controllo di Vicinato alla conferma dei servizi serali della Polizia Locale per il periodo estivo, fino all’intensificazione dei controlli sul rispetto delle nuove disposizioni riguardanti la circolazione dei monopattini elettrici.

Controllo di Vicinato

É in fase di avvio il nuovo gruppo di Controllo di Vicinato che riunirà 14 residenti della zona di via De Gasperi, via Papa Giovanni XXIII, via Grandi e via Mattei. Si tratta del secondo gruppo attivo in città.

L’iniziativa è il risultato del percorso avviato nel 2022 con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la promozione della sicurezza integrata e del Controllo di Vicinato, promosso dalla Prefettura. L’obiettivo è aumentare il livello di attenzione dei residenti nei confronti di situazioni anomale che possano riguardare la sicurezza urbana e sociale. Il Controllo di Vicinato rappresenta, infatti, uno strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini, attraverso un monitoraggio informale del quartiere e una costante collaborazione con le Forze dell’Ordine per contribuire a ridurre il verificarsi di reati.

Il gruppo è coordinato da un referente che gestisce una chat WhatsApp alla quale partecipano i residenti aderenti al progetto. Attraverso questo canale possono essere condivise segnalazioni relative a criticità o situazioni sospette nel quartiere. Il referente ha il compito di verificare le informazioni ricevute e trasmettere agli uffici comunali o alle Forze dell’Ordine le situazioni che richiedono un intervento. In presenza di furti o emergenze in corso resta invece fondamentale contattare immediatamente le Forze dell’Ordine: la chat del Controllo di Vicinato non sostituisce infatti i canali ufficiali di pronto intervento.

Sono in fase di installazione i cartelli che segnalano la presenza del Controllo di Vicinato nelle nuove aree interessate.

Servizi serali della Polizia Locale

Anche per l’estate 2026 l’Amministrazione comunale ha confermato i turni serali della Polizia Locale, già avviati nel mese di giugno. Il comandante Roberto Adamo ha programmato i pattugliamenti durante la settimana e nei fine settimana, modulandoli in base alle esigenze del territorio.

L’obiettivo è rafforzare il presidio della città nel periodo estivo, quando Concorezzo ospita numerose manifestazioni, concerti ed eventi che richiamano centinaia di persone. Particolare attenzione è dedicata al contrasto dei comportamenti che arrecano disturbo alla quiete pubblica, con controlli estesi a tutto il territorio comunale e una presenza rafforzata nelle aree più sensibili.

Controlli sui monopattini elettrici

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni del Codice della Strada relative ai monopattini elettrici, la Polizia Locale ha intensificato i controlli sul rispetto della normativa e ha già elevato i primi verbali nei confronti dei conducenti non in regola, in particolare per la mancanza del casco e della targa, come previsto dalle nuove disposizioni.