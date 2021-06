Concorezzo premia i neo diciottenni e i volontari che hanno sfidato il Covid-19

Concorezzo ha premiato i neo diciottenni e i volontari che hanno sfidato il Covid-19. Consegnata, a sorpresa, una medaglia al valore anche al sindaco Mauro Capitanio.

2 Giugno molto speciale

E' stata una Festa della Repubblica molto speciale quella celebratasi ieri, mercoledì 2 giugno 2021, a Concorezzo. L'evento, svoltosi in piazza della Pace anziché come di consueto nella Sala di Rappresentanza del Comune, si è articolato in due momenti differenti. Nella prima parte i protagonisti sono stati i neo diciottenni, che hanno ricevuto dalle mani del sindaco Mauro Capitanio il Tricolore, una copia della Costituzione e lo Statuto d'autonomia della Lombardia. Al fianco del primo cittadino l'assessore alle Politiche giovanili Gabriele Borgonovo, il Cavalier Edoardo Teruzzi e i rappresentanti del volontariato locale.

"E' un piacere essere qui per questo tradizionale momento di incontro tra Comune e neo diciottenni - ha spiegato il sindaco Capitanio - A differenza degli anni passati abbiamo voluto ritrovarci in piazza: si tratta di un atto simbolico, che arriva dopo un anno e mezzo di grande sofferenza. Grazie agli sforzi e all'impegno di tutti vogliamo riconquistarci questi spazi comuni che purtroppo la pandemia ci ha negato. Inoltre siamo di fronte al Municipio, punto di incontro tra la vita civile e la vita pubblica. Ragazzi, vi invito a leggere la nostra Costituzione e a seguire i valori che in essa sono conservati".

Un premio per i volontari

Terminata la premiazione dei neo diciottenni, l'Amministrazione comunale di Concorezzo ha voluto celebrare gli oltre 100 volontari che nel corso degli ultimi mesi hanno duramente lottato contro il Covid-19. Protezione civile, Alpini, esponenti dell'associazionismo e della parrocchia, "semplici" cittadini hanno ricevuto una medaglia al valore civile per il grande impegno profuso.

"Si tratta di un momento storico per il Comune di Concorezzo - ha continuato il primo cittadino Mauro Capitanio, che nel suo discorso ha richiamato più volte l'articolo 3 della Costituzione - Un anno e mezzo fa ci siamo trovati ad affrontare un momento di estrema difficoltà, ma ci siamo fatti forza a vicenda. A tutti voi dico un enorme grazie per l'impegno, la dedizione e il coraggio con cui avete affrontato le criticità legate al Covid-19. Grazie per come avete sconfitto la paura, per ogni singola mascherina cucita, per ogni sacchetto della spesa consegnato a chi era in isolamento, per le centinaia di ore di servizio offerte, per ogni sorriso regalato, anche se attraverso la mascherina".

La sorpresa al sindaco

La mattinata si è chiusa con un momento molto emozionante. Al termine delle celebrazioni, infatti, sono stati i volontari stessi a voler premiare il sindaco Mauro Capitanio con una medaglia al valore civile per quanto fatto nel corso della pandemia. Ad appuntarla sul petto del primo cittadino, visibilmente commosso, è stata Laura Bandi, storica maestra elementare che ha accompagnato il borgomastro negli anni della crescita.