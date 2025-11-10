Concorezzo premia il merito: consegnate le borse di studio agli studenti eccellenti

Nel corso della cerimonia che si è svolta in Villa Zoja era presente la società Schindler, che ha rinnovato il proprio contributo con l’assegnazione di un premio speciale: uno stage dedicato alla memoria di Beatrice Penati, giovane concorezzese prematuramente scomparsa, a testimonianza di un legame profondo tra mondo del lavoro, memoria e valori della comunità

Il Comune di Concorezzo rinnova la propria attenzione nel valorizzare l’impegno e il talento dei giovani concorezzesi con la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio che si è svolta venerdì 7 novembre in Villa Zoja.

Quest’anno sono stati 31 gli studenti premiati per gli eccellenti risultati raggiunti nel proprio percorso scolastico e universitario.

La soddisfazione dell’assessore Cantù

“La cerimonia di consegna delle borse di studio rappresenta, ogni anno, un momento significativo di celebrazione dell’impegno dei nostri giovani concittadini nel loro percorso scolastico- ha commentato l’assessore all’Istruzione Angela Cantù-. È un’occasione carica di emozione, non solo per i ragazzi ma anche per le loro famiglie: un riconoscimento concreto a chi, con costanza e determinazione, ha raggiunto risultati di eccellenza. Da parte dell’Amministrazione comunale va un sincero plauso ai 9 ragazzi e alle 22 ragazze per l’impegno e la passione dimostrati nello studio. La scuola è, anche, questo: è impegno quotidiano, rispetto dei propri tempi, accettazione dei limiti, ma anche la capacità di superarsi e migliorarsi in un percorso di crescita, di cambiamento e di scoperta”.

Il dettaglio delle borse di studio 2025:

• 8 studenti hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado con la votazione di 10/10 e 10/10 con lode – borsa di studio di € 90 ciascuno;

• 5 studenti diplomati con 100/100 e 100/100 con lode – borsa di € 226;

• 5 studenti laureati con 110/110 e 110/110 con lode in corsi triennali – borsa di € 361;

• 12 studenti hanno conseguito la laurea magistrale biennale con 110/110 o 110/110 con lode – borsa di studio massima di € 542, o la differenza rispetto a quanto eventualmente già percepito per la triennale, secondo il bando comunale;

• 1 studente laureato in corso di laurea a ciclo unico – borsa di € 723.

La borsa di studio Schindler

Nel corso della cerimonia era presente la società Schindler, che ha rinnovato il proprio contributo con l’assegnazione di un premio speciale: uno stage dedicato alla memoria di Beatrice Penati, giovane concorezzese prematuramente scomparsa, a testimonianza di un legame profondo tra mondo del lavoro, memoria e valori della comunità.