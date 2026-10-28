La rete di convenzioni è già avviata con piscina, yoga, osteopatia, ristorazione e Centro Medico Santa Marta

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Creare le migliori condizioni possibili per chi ogni giorno lavora al servizio della comunità. È questo l’obiettivo del Comune di Concorezzo, che punta sul benessere dei propri dipendenti attraverso una rete di convenzioni e agevolazioni dedicate al personale dell’Ente. Un modello di welfare organizzativo che guarda anche alle esperienze del settore privato, dove i benefit aziendali sono ormai uno strumento consolidato per valorizzare le persone e migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro. L’iniziativa non prevede alcun costo per il Comune.

Il Comune di Concorezzo conta circa 60 dipendenti, di cui circa il 62% donne ed è interessato, negli ultimi anni, da un significativo ricambio generazionale (il 17% dei dipendenti è under 40). Un contesto in evoluzione, nel quale investire sul benessere delle persone significa rafforzare il senso di appartenenza, favorire la collaborazione tra colleghi e creare le condizioni per affrontare al meglio il lavoro quotidiano della pubblica amministrazione.

Convenzioni aperte a imprese, professionisti e attività locali

L’iniziativa prevede la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici del territorio ma non solo, disponibili a riservare ai dipendenti comunali promozioni e condizioni agevolate per l’acquisto di beni e servizi. L’obiettivo è ampliare progressivamente le opportunità a disposizione del personale, attraverso una rete aperta di collaborazioni che coinvolga realtà commerciali, professionisti e attività di diversi settori. Un modo per favorire il benessere dei dipendenti e, allo stesso tempo, valorizzare l’offerta del territorio, creando nuove occasioni di incontro tra domanda e servizi locali, senza oneri per il bilancio comunale.

“L’esperienza del settore privato insegna che il benessere organizzativo non passa soltanto dalla retribuzione, ma anche dalla capacità di offrire servizi, opportunità e attenzioni concrete alle esigenze delle persone– ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio –. Le possibilità di intervenire direttamente sulle retribuzioni sono legate a vincoli contrattuali e normativi: per questo riteniamo importante agire anche su altri aspetti che possono migliorare concretamente la qualità della vita lavorativa dei dipendenti comunali, contribuendo a rendere il Comune un ambiente di lavoro attrattivo anche per le nuove generazioni. Allo stesso tempo, l’iniziativa rappresenta un’opportunità per rafforzare il rapporto con il territorio. Per le imprese e i professionisti aderenti, le convenzioni sono un’occasione per far conoscere la propria attività, raggiungere nuovi potenziali clienti e consolidare il legame con la comunità, generando benefici reciproci per il personale e per le attività economiche locali”.

Già attive le prime convenzioni e i percorsi di team building

La ricerca di nuovi partner si inserisce in un percorso più ampio avviato dal Comune di Concorezzo per promuovere il benessere organizzativo. Sono già avviate convenzioni con la piscina, un centro yoga, un centro osteopatico, un ristorante e il Centro Medico Santa Marta: collaborazioni che rappresentano un primo passo verso una rete sempre più articolata di opportunità dedicate al personale.

Accanto ai benefit, l’Amministrazione ha promosso negli ultimi anni anche attività di formazione e momenti di team building, con particolare attenzione alla comunicazione empatica, alla collaborazione e alle relazioni all’interno dei gruppi di lavoro. Un percorso che punta a rafforzare le competenze trasversali, favorire il confronto tra colleghi e contribuire a un clima lavorativo positivo.

Come aderire all’avviso pubblico

L’avviso pubblico, disponibile sul sito del Comune, è rivolto agli operatori economici, pubblici e privati, che svolgono attività rivolte ai consumatori finali. Possono aderire, tra gli altri, negozi ed esercizi commerciali, palestre e centri sportivi, strutture ricettive, professionisti e imprese che offrono servizi alla persona. Le agevolazioni potranno riguardare diversi ambiti, dal commercio al tempo libero, dallo sport ai servizi.