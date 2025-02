Concorezzo: scarafaggi all'asilo, al via la disinfestazione

Nidi di scarafaggi alla scuola dell'infanzia "Falcone e Borsellino" di Concorezzo, al via la disinfestazione.

La comunicazione alle famiglie dei piccoli che frequentano l'istituto di via Don Milani è arrivata nella giornata di ieri, mercoledì 26 febbraio 2025, ed è stata firmata dal preside Eucarpio Genuardi.

La segnalazione

A seguito della disinfestazione che avverrà nei locali scolastici, domani, venedì 28 febbraio, i piccoli usciranno alle ore 12 e non sarà effettuato il servizio mensa. Invece lunedì 3 marzo i frequentanti entreranno a scuola alle ore 10.

A segnalare il disagio è stato lo stesso personale della struttura che ha immediatamente segnalato la presenza degli insetti agli uffici comunali. Questi ultimi hanno dato mandato a una ditta specializzata per una disinfestazione e deblattizzazione straordinaria, per evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico sanitari. La disinfestazione ha un costo, per le casse comunali, di 475 euro.