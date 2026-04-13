Concorezzo selezionata tra le biblioteche CUBI per il progetto “Vengo anch’io”: cultura accessibile e inclusiva

La Biblioteca di Concorezzo è stata selezionata all’interno della rete CUBI – Culture Biblioteche in rete per ospitare “Vengo anch’io”, un progetto innovativo dedicato all’accessibilità culturale per bambini con neurodivergenze e disabilità cognitive, con particolare attenzione anche ai disturbi dello spettro autistico.

Il progetto, promosso da Itinerari Paralleli Impresa Sociale, ArteVOX Teatro, CUBI e Fondazione Don Gnocchi, con il sostegno di Fondazione Cariplo, nasce con l’obiettivo di contribuire a rendere la cultura sempre più accessibile e fruibile per tutti i bambini, superando le barriere sensoriali, informative e relazionali che ancora oggi possono limitare la partecipazione di molte famiglie.

Il progetto

“Vengo anch’io” risponde al bisogno concreto di favorire la partecipazione dei bambini con disturbi del comportamento o disabilità cognitive agli eventi culturali in spazi e con proposte pensati per accoglierli e capaci di valorizzare le diverse modalità di espressione.

Al centro dell’iniziativa c’è un percorso strutturato di ascolto e co-progettazione, che coinvolge direttamente bambini, famiglie, operatori culturali, educatori e artisti. I laboratori e le attività saranno costruiti a partire dai bisogni reali dei partecipanti, attraverso momenti di osservazione, dialogo e sperimentazione, con l’obiettivo di sviluppare modelli replicabili di accessibilità culturale.

Nell’ambito del progetto, la Biblioteca di Concorezzo ospiterà i “Laboratori aperti”, momenti di confronto e co-creazione rivolti non solo alla cittadinanza, ma anche a tutti gli attori del territorio: scuole, associazioni, operatori socio-sanitari, educatori, volontari e amministratori.

Gli appuntamenti

A Concorezzo sono due gli appuntamenti che si terranno in Biblioteca (via De Capitani 23).

• martedì 21 aprile, dalle 20.45 alle 22.45

• mercoledì 6 maggio, dalle 20.45 alle 22.45

“Essere stati selezionati per questo progetto rappresenta per noi un’opportunità importante – ha dichiarato il sindaco Mauro Capitanio – e conferma il ruolo della nostra Biblioteca come spazio culturale aperto e attento ai bisogni della comunità. ‘Vengo anch’io’ è un’opportunità concreta per costruire, insieme al territorio, nuovi modelli di accessibilità e partecipazione. Il nostro Comune è da tempo attivo sui temi dell’inclusione, in particolare nell’ambito del disturbo dello spettro autistico. Con Cascina San Vincenzo siamo infatti impegnati nel progetto AUT Evolution, che ha l’obiettivo di realizzare una cittadella di servizi in un’area confiscata alla criminalità organizzata”.

Per informazioni e iscrizione è possibile contattare la Biblioteca al numero 039 6280203 o scrivere a biblioteca.concorezzo@cubinrete.it.