Concorezzo sempre più sicura grazie alla videosorveglianza e ai turni serali della Polizia locale

Una Concorezzo sempre più sicura in vista dell'estate. L'Amministrazione comunale ha annunciato l'installazione di otto nuove telecamere di sorveglianza e l'avvio dei turni serali della Polizia locale.

Maggiore sorveglianza nei parchi

Hanno preso il via i lavori di installazione delle nuove telecamere nei parchi cittadini. L’intervento consentirà l’implementazione del sistema di videosorveglianza comunale con otto nuove telecamere che, nel dettaglio, verranno ubicate all’interno dei parchi di Villa Zoia, XXV aprile, via Adda e Scaccabarozzi. La nuova strumentazione è stata acquistata dal Comune di Concorezzo che si è infatti aggiudicato un bando regionale che prevede un finanziamento pari al 90% della spesa complessiva. L’investimento ammonta a circa 48mila euro, di cui 9.600 euro a carico del Comune e 38.500 euro coperti dal fondo regionale. Le telecamere acquistate dal Comune sono di ultima generazione e quelle in fase di installazione in via Adda e al parco XXV Aprile sono multidirezionali. Una volta terminata la fase di montaggio, le videocamere verranno connesse alla piattaforma digitale, a cui sono già collegate quelle presenti in città. Piattaforma che consente la visualizzazione delle immagini in modo simultaneo da parte del Comando della Polizia Locale. Le nuove telecamere andranno a sommarsi alle 23 telecamere già presenti a Concorezzo.

"I lavori che hanno preso il via in queste settimane si concluderanno a stretto giro così da garantire l’attivazione delle nuove telecamere nel corso dell’estate - ha spiegato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - Abbiamo deciso di installare le telecamere all’interno dei parchi cittadini per consentire un potenziamento dei controlli in aree potenzialmente critiche a livello di sicurezza e atti vandalici. In particolare le telecamere ci consentiranno di monitorare il parco Scaccabarozzi, recentemente oggetto di un grande intervento di riqualificazione con la realizzazione del nuovo campo da basket all’aperto".

Ripartono i turni serali della Polizia locale

Anche per l’estate 2023 il Comune di Concorezzo ha organizzato i pattugliamenti serali della Polizia Locale. La decisione è stata presa dalla Giunta Capitanio grazie anche alla disponibilità del Comando e degli agenti, per potenziare le attività di controllo del territorio in un periodo in cui c'è una naturale spinta all'aggregazione in città e in cui la gente si ritrova nei locali e nelle piazze. I servizi serali verranno garantiti per tutta l’estate e il Comandante Roberto Adamo organizzerà i pattugliamenti a seconda delle esigenze e delle necessità nell'arco della settimana o nel weekend. Questo per fare in modo di compiere verifiche puntuali su giornate diverse per flussi e frequentazioni. Gli agenti saranno in servizio nell'intero territorio comunale e daranno priorità ai punti più sensibili.