Concorezzo si prepara ad accogliere un'ondata... di bassotti. Grande attesa per l'iniziativa organizzata dall'Associazione Cuor di Pelo e in programma domani, sabato 18 settembre 2021.

Divertimento e solidarietà

Un pomeriggio all'insegna del divertimento e della solidarietà. Sono già oltre 400 gli iscritti all’iniziativa "Bassotti in piazza", in programma sabato 18 settembre. Organizzata dall’associazione "Cuor di Pelo Bassotti Rescue", la manifestazione ha raccolto fin da subito un enorme successo: l’evento si svolgerà a partire dalle ore 13.00 con l’iscrizione (con tanto di spilla e papillon), presso lo stand dell’Associazione allestito in Piazza della Pace, e proseguirà fino alle ore 19.30 articolandosi in diversi momenti, tutti in compagnia degli amici a quattro zampe. Tra le varie attività, giochi di educazione cinofila gratuiti per i soci e per i vari partecipanti dalla scuola Cuor Di Cane con sede in Concorezzo, benedizione degli animali da parte di don Angelo Puricelli, parroco della parrocchia Santi Cosma e Damiano di Concorezzo, premiazioni dei bassotti (dal più giovane al più vecchio, dal bassotto "special guest" a quello che arriva da più lontano). Concluderà la giornata, dalle 18, un aperitivo solidale presso il Bar del Centro di Concorezzo, di cui una parte degli incassi verrà riconosciuta come donazione all’associazione. Nel pomeriggio ci sarà anche una lotteria di beneficenza i cui premi sono stati donati dall’Associazione Commercianti di Concorrezzo che si incaricheranno anche dell’acquisto dei sacchetti per i totem.

Ospiti d'onore

Madrina d'eccezione sarà la contessa Patrizia De Blanck che, insieme alla figlia Giada, condivide un grande amore per i cani e al momento ne ha tre, tutti di piccola taglia.

"Dove si parla di aiutare gli animali sono sempre presente, in particolare per i cani perché oltre, a essere quasi dei figli per me, hanno una capacità di dare amore senza chiedere e aspettarsi niente - ha dichiarato Qualcosa che per gli esseri umani è impensabile. Ho avuto molti cani nella mia vita, anche trovatelli salvati dalla strada, e al momento adoro il cane nudo cinese, come il mio Alien, ma non nascondo che mi piacerebbe moltissimo avere anche un bassotto. Chissà, magari… Adottare, comunque, è un passo importante e va fatto sempre con cognizione di causa per evitare abbandoni o maltrattamenti. Il cane diventa parte della famiglia e come tale va trattato".

A fianco della contessa De Blanck ci sarà Igor Righetti, nipote di Alberto Sordi che di cani ne ha avuti diciotto e per ognuno, dopo la dipartita, ha piantato una rosa in giardino, condivide con lo zio la passione per i quattro zampe ed è impegnato da sempre in prima persona a sostenere campagne di sensibilizzazione contro gli abbandoni, in favore dell’adozione o della sterilizzazione, eventi di canili e di associazioni di protezione animale. È inoltre un sostenitore della crescita di attività che consentano l'ingresso ai cani dato che, come sottolinea, è a tutti gli effetti un membro della famiglia.

"Tutti gli esseri viventi hanno caratteristiche che li rendono unici e particolari ma questo vale soprattutto per i cani e in particolar modo per i bassotti - dice Righetti - Questi animali, infatti, hanno una fortissima personalità, un insieme di determinazione, intelligenza, forza e dolcezza che ti conquistano completamente. L’ho sperimentato io stesso con il mio Byron. Lui capisce tutto e si fa ampiamente capire ma cerca sempre di fare come vuole lui".

In campo anche Amministrazione comunale e Commercianti

L'iniziativa ha visto la partecipazione attiva del Comitato Commercianti (che ha donato i premi per la lotteria di beneficenza), da sempre impegnati nella lotta alle deiezioni canine nelle vie del centro, e dell'Amministrazione comunale. Il presidente dell'associazione Cuor di Pelo, Alessandro Nigro, e il suo vice Rodolfo Colombo sono residenti a Concorezzo e hanno voluto donare due totem per la distribuzione di sacchetti dedicati proprio alla raccolta delle deiezioni degli amici a quattro zampe. I totem verranno inaugurati alle 16.

"Un evento che è non solo un'importante occasione di sensibilizzazione al rispetto degli animali da compagnia ma anche al decoro in ambiente urbano, punto dolente di molte realtà cittadine - ha dichiarato il primo cittadino Mauro Capitanio - Ringraziamo Cuori di Pelo per la donazione dei due totem, oltre che per l'organizzazione della giornata: un gesto simbolico che abbiamo molto apprezzato e che speriamo che i cittadini ricambino con la loro partecipazione e generosità".

Durante la manifestazione Verrà allestito un villaggio hospitality a tema con alcuni gazebo in Piazza della Pace a Concorezzo e altri lungo viale Libertà nei pressi della chiesa. Tutti gli sponsor presenti forniranno omaggi ai partecipanti. Saranno presenti anche altre associazioni benefiche che raccoglieranno donazione e distribuiranno materiale informativo sulla loro realtà e gadget. Sul posto sarà presente anche un presidio veterinario organizzato da Maria Luisa Scotti, veterinaria di Concorezzo.