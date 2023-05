Concorezzo si tinge di biancorosso: in arrivo un Monza club

Anche Concorezzo si tinge di biancorosso: è in arrivo in paese un Monza club. Tra i promotori dell'iniziativa il sindaco Mauro Capitanio, tifosissimo della società calcistica brianzola. Oggi, sabato 13 maggio 2023, la prima riunione del gruppo.

Grande partecipazione al primo incontro

Il Monza calcio "tira" anche a Concorezzo. Lo testimonia il grande successo del primo incontro andato in scena quest'oggi, sabato 13 maggio 2023, e finalizzato alla creazione di un Monza club in paese. Decine di sostenitori biancorossi, infatti, hanno affollato una delle salette del Circolino Sant'Antonio di via Verdi, luogo scelto come sede del club. Tra i promotori dell'iniziativa, come detto, anche il sindaco Mauro Capitanio, che non ha mai nascosto la sua passione per i colori biancorossi.

"Sono davvero contento di vedere qui così tante persone - ha spiegato il primo cittadino - Concorezzo ha risposto bene nonostante questa "convocazione" sia arrivata un po' all'ultimo minuto. Ci tengo a precisare che oggi non sono qui nelle vesti di sindaco, ma in quelle di tifoso del Monza: ho avuto la tessera da abbonato per oltre vent'anni e anche oggi appena posso vado allo stadio a vedere la squadra. Le partite importanti poi non le salto mai, vedi storica trasferta di Pisa dello scorso anno... Al di là di questo, mi rende felice l'idea che Concorezzo possa tornare ad avere un suo Monza club, come già successo negli anni '70 e '80. Ovviamente siamo solo all'inizio, ma sono convinto che ci siano tutte le basi per creare qualcosa di importante. Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo di ritrovo per tutti gli appassionati, senza vincoli o obblighi".

Alla passione dei tifosi, infatti, si somma una sede prestigiosa e storica come quella del Circolino, rappresentato all'incontro dal consigliere Carlo Teruzzi.

"Siamo molto felici di accogliere il futuro Monza club all'interno dei nostri spazi - ha spiegato - Quest'anno poi il nostro Circolino festeggia cent'anni di attività e sarebbe bello coronarli con questa nuova avventura".

Nome e logo ancora da decidere

Il prossimo passaggio, oltre a prendere contatto con il Monza calcio e con gli altri club del territorio, sarà quello di individuare il nome e il logo del sodalizio, oltre ai ruoli da assegnare all'interno dell'organigramma.