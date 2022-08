Il Comune di Concorezzo ha stanziato un contributo in favore dell’Associazione “Amici dei Pompieri di Vimercate – Onlus” per l’acquisto di due box esterni per il ricovero dei mezzi di soccorso del distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Vimercate.

Concorezzo stanzia un contributo per i Vigili del Fuoco di Vimercate

Si tratta di un intervento mirato alla partecipazione di una spesa importante per i Vigili del fuoco operativi anche nel territorio di Concorezzo. Alla spesa per l’acquisto dei box esterni al (circa 40 mila euro) hanno infatti partecipato, oltre al Comune di Vimercate, anche altri Comuni che usufruiscono del servizio.

"Un segno di attenzione per il prezioso sostegno"

“Abbiamo voluto partecipare con un contributo comunale al sostegno di questa spesa dei Vigili del fuoco volontari di Vimercate, certi dell’importanza di fare rete in situazioni come queste che coinvolgono diverse realtà territoriali- ha precisato il sindaco Mauro Capitanio-. Il nostro Comune beneficia, infatti, dell’intervento degli operatori del distaccamento di Vimercate. Solo nel 2021 sono stati infatti 50 gli interventi nel nostro territorio in situazioni critiche. Questo contributo vuole quindi essere un segno di attenzione per il prezioso sostegno che i Vigili del Fuoco garantiscono a Concorezzo nelle situazioni di maggiori criticità”.

Il contributo deliberato è di circa 1800 euro. Negli ultimi otto anni i Vigili del Fuoco di Vimercate hanno effettuato un totale di 385 interventi a Concorezzo.