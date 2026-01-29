Concorezzo supera quota 16.100 residenti: la città cresce grazie ai nuovi arrivi

La popolazione di Concorezzo continua a crescere: i residenti nel 2025 hanno raggiunto quota 16.189. Un aumento, rispetto al 2024, di 90 unità dovuto alla scelta di tante famiglie di trasferirsi a Concorezzo.

La città segue il trend nazionale di contrazione delle nascite con 81 nuovi nati (45 maschi – 36 femmine ) mentre nel 2024 furono 93. I decessi, nel 2025, sono stati 172 (84 maschi – 88 femmine). Nel 2024 i morti furono 161 e 149 nel 2023.

I nuovi residenti arrivati in città nel 2025, sono stati 739. Le persone che nell’ultimo anno, invece, hanno lasciato Concorezzo sono state 560.

Saldo positivo degli abitanti

Il saldo della popolazione è dunque positivo e l’arrivo di nuovi residenti ha portato il Comune ad avere una popolazione complessiva di 16.189 (7.955 maschi – 8.234 femmine). Nel 2024 i concorezzesi erano 16.099, nel 2023 erano 16.029 mentre nel 2022 erano 15.944.

Per quanto riguarda matrimoni, nel 2025 si sono detti sì un totale di 55 coppie (contro le 60 del 2024) con una predominanza di matrimoni civili (39) rispetto a quelli religiosi (16). I matrimoni civili sono aumentati (nel 2024 furono 33). Nel 2025 per il secondo anno consecutivo, non si sono registrate unioni civili.

In calo separazioni e divorzi

In leggero calo le separazioni e i divorzi con 30 coppie che si sono dette addio nel 2025 contro le 32 del 2024. (Il dato comprende separazioni e divorzi sia in Comune che in Tribunale).

Gli ultracentenari in città sono due: la più anziana è una donna nata nel 1924.

I nomi più diffusi tra i bambini nati nel 2025 sono stati Sofia per le femmine e Samuele e Leonardo per i maschi. Il cognome più diffuso a Concorezzo è Brambilla (con 374 persone), in seconda posizione c’è Colombo (173) seguito da Beretta (167).

La soddisfazione del sindaco

“I dati demografici descrivono una popolazione attiva e confermano un aumento controllato del numero di abitanti in città- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. È ormai una costante la scelta di molte famiglie di trasferirsi a Concorezzo, segno di una comunità accogliente, con servizi e iniziative strutturate e apprezzate. La contrazione delle nascite è in linea, purtroppo, con l’andamento nazionale degli ultimi anni. La nostra amministrazione ha attivato una serie di iniziative per sostenere le famiglie con un bonus comunale del valore di circa 400 euro, che si aggiunge al pacco bebè e alla gratuità della mensa scolastica a partire dal terzo figlio per nucleo famigliare. Non solo. A febbraio partirà anche un corso specifico per i genitori con una pedagogista e pratiche mindfulness”.

Sul fronte matrimoni e vita di coppia il Comune ha invece avviato interventi mirati come il corso prematrimoniale civile con un focus sulla comunicazione emotiva e sulla gestione delle conflittualità. Si tratta di un primo passo: è infatti allo studio l’attivazione di uno sportello di orientamento e mediazione familiare, pensato per aiutare e sostenere le coppie che attraversano momenti di crisi e difficoltà.