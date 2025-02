“Date sfogo alla vostra creatività!” è la call to action che ben 11 giovani da tutta Italia hanno accolto per partecipare al concorso di street art “MEDA IN ART” lo scorso anno, cui iscrizioni si sono concluse proprio il 31 dicembre 2024. Un invito che l’Amministrazione aveva già lanciato, negli ultimi due anni, durante le serate estive con il progetto “Young Summer Art Fest.

L’obiettivo di “MEDA IN ART”? Rendere la Città più attrattiva e inclusiva, con l’intento di diffondere sempre più fantasia, armonia e bellezza, secondo le Linee di Mandato 2022/2027, con particolare riferimento e supporto ai giovani.

Concorso di street art a Meda: vince Martina Virginia Follador

Mercoledì 22 gennaio 2025, la giuria, composta dal famosissimo fotografo medese Maurizio Galimberti, dagli artisti Cheone e Mattia Consonni (autore dell’installazione “Sogna, Ragazzo, Sogna”), da Francesco D’Antuono per la Consulta Meda-Giovani e dal Sindaco di Meda, Luca Santambrogio, ha emesso il proprio verdetto, valutando gli elaborati considerando i criteri indicati, nominando come vincitore del concorso la venticinquenne Martina Virginia Follador, illustratrice, che si aggiudica anche il premio di 4000 euro per la realizzazione, nei prossimi mesi, del suo progetto.

Le parole di Martina

“Cosa ho pensato quando ho saputo di questo concorso? È bello che in una Città come Meda stiano sorgendo sempre più iniziative dedicate ai giovani, come lo Young Summer Art Fest estivo e la Consulta Meda-Giovani, che invogliano a investire nella Città e a frequentarla di più. È bello che si stia cercando di cambiare lo stereotipo di una Meda divisa e poco vissuta dalle nuove generazioni.

Così come questo concorso mira a valorizzare la Città, così io ho voluto far emergere gli aspetti più belli di Meda, attraverso il fumetto. Ho disegnato i luoghi che per me sono importanti e che possono essere vissuti da altri giovani, inserendo anche l’inclusione, un tema che sento fondamentale per avvicinare tutta la Cittadinanza per far sì che Tutti possano riconoscersi nel disegno. Per me è emozionante disegnare proprio sul muro della Scuola Traversi perché è stata non solo la mia scuola, ma anche quella del mio papà.”

L'idea

La giovane artista ha presentato l’idea di un murale in stile fumetto, pensato su misura per i 65 mq del muro della Scuola Traversi in viale Brianza. All’interno, tanti luoghi iconici di Meda e rimandi alla Città attraversati da bambini e ragazzi che passeggiano allegramente, rappresentati con un tocco di freschezza e leggerezza tipico dell’età giovanile. Il tutto supportato da una palette di colori semplice e pulita, integrando e inserendo perfettamente l’opera nel contesto urbano di riferimento. Particolarmente forte l’attinenza al tema e la valorizzazione dello spazio fisico scelto.

"Meda ha bisogno della forza creativa dei giovani"

Le parole del Vicesindaco e Assessore alle Politiche Giovanili, Stefania Tagliabue:

“Come Amministrazione, siamo soddisfatti del risultato che questo concorso sta portando. Meda ha bisogno della forza creativa e travolgente di questi giovani per potersi valorizzare e continuare a riscoprire i modi sempre nuovi. Crediamo che i giovani possano veramente fare la differenza e che trovano in Meda terreno fertile e attento. Ancora una volta li ringraziamo per averci dato fiducia e per darci modo di credere in loro e nel loro talento.”

Così l’Assessore alla Cultura, Fabio Mariani:

“La valorizzazione del nostro territorio parte anche dalle piccole cose. Proprio questa è la sfida che abbiamo voluto lanciare ai giovani di Meda per raccontare la nostra Città in un modo nuovo che sia vera espressione di ciò che essa rappresenta per le nuove generazioni. Tutti gli artisti che hanno partecipato ha presentato dei progetti incredibilmente interessanti, pieni di significati, fornendo un’azione concreta anche sotto il lato professionale. che molto spesso sono dati per scontati ma che racchiudono il cuore di una Città che non aspetta altro che esprimere tutta la sua bellezza. Ringrazio questi giovani talenti che si sono messi in gioco per aver partecipato e per averci regalato la possibilità di vedere Meda sotto un altro punto di vista, dal quale, sicuramente, trarremo ispirazione per ulteriori iniziative e progetti.”

Per continuare a supportare e non disperdere il capitale artistico presentato per questo concorso, verrà creato un portfolio dei progetti, per promuovere in modo tangibile la creatività e singolarità di tutti gli artisti che hanno partecipato a questo concorso, confidando che si possano ampliare le possibilità concrete di far esprimere e creare opere che sono il senso duraturo di unione tra arte, armonia e senso del bello, propri della nostra tradizione e cultura.

A breve il via ai lavori

A breve, Martina inizierà a realizzare il murale sul muro delle Scuole Traversi, viale Brianza. Non perderemo occasione per immortalare tutte le fasi di creazione di quest’opera d’arte, curiosi di scoprire quale sarà l’effetto del risultato finale. Per rimanere aggiornati seguite il Comune di Meda sui tutti i canali social e consultate il sito istituzionale.