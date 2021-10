Concorso Miss Italia, la fascia di Miss Be_Much a una 19enne di Vimercate

Bellezza

La vimercatese, una ragazza di Cavenago e una di Villa Cortese sono quindi passate alla fase regionale del concorso

Nella tappa regionale di Ospitaletto fascia di Miss Be_Much per la vimercatese Maria Rita Sartini, Al quarto posto Giulia Pirazzini di Villa Cortese e al sesto la cavenaghese Valentina Rossi.

Miss Italia

Ieri, sabato 3 ottobre, si è svolta la penultima finale regionale di mIss Italia prima della finalissima di Miss Lombardia che sarà incoronata domenica 10 ottobre 2021 al Golf Club Franciacorta dalla miss Italia in carica Martina Sambucini. Nella tappa di Ospitaletto a conquistare il titolo di Miss Eleganza è stata Arianna Stella di Vailate, mentre la fascia di Miss Ospitaletto è andata a Rosangela Perrone di Milano.

Miss Be_Much

La fascia di Miss Be_Much è andata invece alla 19enne vinercatese Maria Rita Sartini che, grazie a questo risultato passa alle Regionali. Alta 1,81, Maria Rita studia al primo anno di ingegneria informatica e ama scrivere racconti e si è esibita leggendo un brano scritto da lei. Al quarto posto e quindi qualificata per le Regionali, si è classificata invece Giulia Pirazzini una 21enne di Villa Cortese. Alta 1,74 è una studentessa di Farmacia e in futuro le piacerebbe specializzarsi in cosmesi e prodotti di bellezza naturali. Sesta classificata Valentina Rossi, 18enne di Cavenago, iscritta al corso universitario di moda e industrie creative. Anche lei si è qualificata per le Regionali.