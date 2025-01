Concorso per il nuovo murale a Meda: 11 i progetti arrivati da tutta Italia

La Street Art risponde con entusiasmo: successo di domande per il contest “Meda in Art” dedicato al nuovo murale cittadino in viale Brianza.

Concorso per il nuovo murale a Meda: 11 i progetti arrivati in Comune

Grande soddisfazione per la partecipazione al concorso, riservato a giovani artisti under 30: sono infatti ben 11 i progetti presentati, pervenuti da tutta Italia. Ancora una volta Meda si dimostra terreno fertile per la crescita dell'ambito culturale

e giovanile, offrendo proposte che ben si calano e vivono il momento sia presente che futuro. Gli elaborati, tutti di grande presenza architettonica e espressiva, presentano stili e sensibilità varie, a riprova del grande patrimonio artistico che è sempre presente nella creatività dei giovani.

Il bando - “Date sfogo alla vostra creatività”, è la call to action che è stata lanciata lo scorso novembre ai giovani dai due Assessorati proponenti, Cultura e Politiche Giovanili. Il concorso prevedeva la realizzazione di un'opera sul muro della Scuola Traversi in viale Brianza. I partecipanti sono stati sia singoli artisti (tra i quali anche un minorenne) sia gruppi ed hanno sviluppato proposte sul tema "MEDA 2024".

Ora la parola alla giuria

Ora sta alla qualificata giuria, composta da esperti d'arte, rappresentanti delle istituzioni e membri della comunità locale, nello specifico : Maurizio Galimberti, fotografo medese di fama mondiale gli artisti Cheone e Mattia Consonni , Francesco D’Antuono per la Consulta Meda-Giovani, oltre al Sindaco di Meda, Luca Santambrogio, vagliare e selezionare nelle prossime settimane il progetto vincitore.

I criteri

I criteri sui quali si baseranno saranno: Originalità e qualità artistica dell’opera, tecnica di realizzazione e inserimento dell’opera nel contesto urbano di riferimento, attinenza al tema, impatto estetico, valorizzazione dello spazio fisico e facilità di manutenzione dell’opera.

Il o gli artisti (se in gruppo) selezionati saranno destinatari del premio di € 4.000,00 e dovranno terminare l'opera entro il 31 marzo.