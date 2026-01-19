Concorunners, quando la corsa diventa un fenomeno sociale

Non solo chilometri, ma relazioni, socialità e senso di appartenenza. A Concorezzo la corsa si trasforma in un vero e proprio fenomeno sociale grazie ai Concorunners, la running community di cittadini che si ritrova regolarmente per allenarsi e condividere la passione per la corsa. Un’iniziativa nata in modo spontaneo e oggi patrocinata dal Comune.

In due mesi raggiunti già 50 iscritti

Il gruppo in soli due mesi ha raggiunto oltre 50 iscritti. L’iniziativa è nata dal corso comunale “Dalla poltrona alla maratona”, tenuto dal maratoneta concorezzese Michele Zocco, che ha accompagnato i partecipanti dai primi passi fino al traguardo dei 5 chilometri. Al termine delle lezioni, gli ex corsisti hanno scelto di continuare a correre insieme. Hanno quindi dato vita a una realtà che nel tempo è cresciuta e si è consolidata, coinvolgendo sempre nuovi appassionati.

L’appuntamento fisso è ogni mercoledì alle 19 in via Aldo Moro, punto di partenza degli allenamenti che continuano a essere coordinati dal maratoneta concorezzese Michele Zocco, ai quali si aggiungono spesso incontri nel fine settimana. La partecipazione crescente ha portato il gruppo a organizzarsi in sottogruppi, suddivisi in base al ritmo al chilometro. Un modo per consentire a tutti di correre secondo le proprie capacità fisiche. I percorsi sono sempre diversi e attraversano le vie della città. L’adesione al gruppo è libera, aperta anche ai non residenti e gratuita.

La sigla ufficiale

A rendere ancora più riconoscibile la community c’è anche una sigla musicale realizzata dal Comune di Concorezzo: una canzone diventata simbolo dei Concorunners, che accompagna il via degli allenamenti ufficiali e rafforza lo spirito di gruppo.

Nel progetto ConcoRunners anche la valorizzazione del territorio con l’obiettivo di creare dei percorsi di diverse lunghezze per le strade concorezzesi contrassegnati in maniera permanente con delle frecce colorate.