Condivisioni, riflessioni e testimonianze per la Giornata della Donna a Desio

Ricorrenza

Appuntamenti gratuiti in Villa Tittoni e, ogni sabato, in Biblioteca. Necessaria la prenotazione.

In occasione della Giornata internazionale della donna il Comune di Desio ha organizzato un cartellone di iniziative di sensibilizzazione sulla condizione femminile e la parità di genere. Momenti per stare insieme, condividere riflessioni, buone prassi ed esperienze su pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed educazione al rispetto tra uomini e donne.

Giornata della donna a Desio: spettacolo gratuito in Villa Tittoni

Una serie di appuntamenti in collaborazione con le associazioni, la biblioteca civica, le istituzioni scolastiche e le realtà commerciali del territorio desiano per mettere in luce il prezioso ruolo della donna nella società, sensibilizzare sulla condizione femminile e soprattutto combattere gli stereotipi di genere. A tal proposito l'Amministrazione comunale ha organizzato proprio per la serata dell'8 marzo presso Villa Tittoni lo spettacolo in reading teatrale "Maschio e femmina li creò" a cura di Semeion Teatro, una rappresentazione teatrale tutta al femminile che con un po' di ironia porterà a riflettere sul tema delle differenze fra uomo e donna. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info (accesso con Green Pass rafforzato).

Ogni sabato incontri in Biblioteca

Fra le altre iniziative la biblioteca comunale organizzerà una serie di incontri su "I talenti delle donne" durante i sabati del mese di marzo e allestirà uno scaffale tematico visibile online coinvolgendo anche le librerie del territorio che a loro volta applicheranno una scontistica sui libri a tema. La Casa delle Donne proietterà presso la Sala Pertini un cortometraggio sul lavoro femminile in Etiopia ed infine, a sottolineare l’importanza del ruolo dell’educazione, nel giorno dedicato alle donne, la scuola primaria Gavazzi sente l'obbligo di ricordare e di indicare ad esempio l’Insegnante Rosa Cappelletti dedicandole un roseto nel giardino scolastico.

"Educazione al rispetto a partire dalle nuove generazioni"

"L'importanza di una giornata dedicata alla donna è ancora oggi un tema di grande attualità. - afferma l'Assessore alle Pari Opportunità Samantha Baldo - Negli ultimi decenni sono stati fatti grandi passi perché le donne siano riconosciute nel loro diritto di voto, nella libertà di reddito, nella decisione se essere mogli e/o madri, nella possibilità di decidere il proprio futuro. Tante conquiste sono state fatte anche nel mondo del lavoro, scientifico e della politica, ma purtroppo esistono ancora delle differenze di genere che si evidenziano nella differenza delle reali possibilità di realizzazione, nel gap degli stipendi, nella conciliazione casa-lavoro e non solo. Molte donne, ancora oggi, in Italia, sono considerate proprietà prima dei padri e poi dei mariti, ed è anche per queste donne che ogni giorno dobbiamo batterci per la parità di genere. Tutto ciò passa attraverso un'educazione al rispetto, a partire dalle nuove generazioni. Un'educazione al linguaggio, ancora ricco di stereotipi. Una cultura dell'uguaglianza. Tanti passi sono stati fatti, è vero, ma ancora tanti ne dobbiamo fare e per questo ben venga qualsiasi iniziativa che, non solo l'8 marzo, si muova a partire dalla cultura del rispetto."

“Sono stati anni di distanze, di attesa, di perdite di vite, di ferite profonde. Ma anche anni di resilienza, di ricerca di nuove soluzioni e di solidarietà, che hanno visto le donne protagoniste - afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Miriam Cuppari - Da sempre le donne sono protagoniste nelle lotte per la pace, la giustizia sociale e l’educazione al rispetto della vita in ogni sua forma. Un otto marzo dunque ricco sì di appuntamenti, ma che deve portare con sé questo significato: la rivalsa, la rivendicazione, la lotta continua che donne di ogni età, nazione ed epoca, hanno portato avanti per affermare i propri diritti e migliorare la propria condizione nella società".

A QUESTO LINK TUTTI GLI APPUNTAMENTI