Confartigianato e Comune di Carate Brianza in visita alle imprese

Si è svolto stamattina, mercoledì, il tour di consegna ufficiale degli attestati di appartenenza ad APA Confartigianato Imprese per il territorio di Carate Brianza, una mattinata di visite alle aziende della città, di incontri e confronti con gli imprenditori.

Tour a Carate Brianza

Presenti per Confartigianato il presidente Giovanni Barzaghi con il vice Giovanni Mantegazza, il presidente della sezione di Carate Brianza, Pier Coscia, la responsabile dell’ufficio Barbara Minotti accanto all’Amministrazione comunale con il neo assessore alle Attività produttive, Luca Cesana.

Quattro le aziende visitate

Quattro gli appuntamenti per la nutrita delegazione che ha approfittato di questa occasione per un confronto aperto e franco con le imprese, su ciò che funziona e sui problemi di chi intraprende oggi, anche nell’ottica di un supporto e un sostegno da parte dell’Amministrazione e della Datoriale di riferimento per le MPI e gli artigiani.

Il primo incontro con la grafica Global Print di Giorgio Frigerio, in via Aspromonte poi l’officina di autoriparazione Luca Meregalli in via Magenta per arrivare a Casati Artelegno e Si-Fra impianti elettrici, attività di settori diversi, ben rappresentative dell'impresa diffusa che caratterizza la città, tutte orientate al servizio al territorio, nel riconoscimento del valore del radicamento in Brianza e dei rapporti di prossimità.

"Mattinate come queste sono una straordinaria opportunità per rinvigorire il network sul territorio e dare corpo alla reciproca conoscenza e allo scambio tra imprese e Amministrazione comunale. La nostra associazione rappresenta tutti gli artigiani in Brianza ormai da quasi 80 anni; li vediamo cambiare, adattarsi e fin precorrere i tempi, come anche fa la datoriale per dar loro voce, supporto e servizi, in condizioni che continuamente evolvono", commenta il presidente di sezione, Pier Coscia.

Il giro-imprese di questa mattina a Carate Brianza sarà protagonista anche dello speciale che andrà in onda su Telelombardia “L’Italia che produce. Storie di artigiani” in onda venerdì 30 giugno dalle ore 22.30, sul canale 10.