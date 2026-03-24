Confcommercio Alta Brianza: eletta la nuova delegazione di Desio

Il presidente è Edoardo Radice: "L’obiettivo è valorizzare il commercio di prossimità, sostenere le imprese e contribuire allo sviluppo economico e sociale della città"

Si è ufficialmente costituita la nuova delegazione di Desio di Confcommercio Alta Brianza, a seguito dell’assemblea dei soci che ha visto una

partecipazione ampia e condivisa da parte degli operatori del territorio. Il presidente è Edoardo Radice

La nomina

Nel corso dell’incontro è stato eletto il nuovo Consiglio della delegazione, rappresentativo delle diverse realtà imprenditoriali cittadine. Ne fanno parte: Carlo Aliprandi, Stefano Berti, Carmelina Fiorino, Giulia Galli, Edoardo Pietro Manzotti, Stefania Meda, Davide Picello, Edoardo Radice, Paolo Sala e Stefania Sala.

A guidare la delegazione sarà Edoardo Radice, titolare dell’attività Piccadilly di Desio, eletto presidente per acclamazione, a conferma della stima e della fiducia condivise nei suoi confronti. Radice subentra a Carlo Aliprandi, che ha guidato la delegazione negli anni precedenti, contribuendo con impegno e dedizione alla rappresentanza delle imprese locali.

Il commento

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità – ha dichiarato il neo presidente Radice – e con la volontà di lavorare in continuità con il lavoro svolto finora, rafforzando ulteriormente la collaborazione con l’Amministrazione comunale di Desio. L’obiettivo è valorizzare il commercio di prossimità, sostenere le imprese e contribuire allo sviluppo economico e sociale della città.”



La nuova delegazione si pone l’obiettivo di rafforzare il dialogo con le istituzioni locali, promuovere iniziative a sostegno delle attività commerciali e favorire lo sviluppo di una rete imprenditoriale sempre più solida e coesa.

Il presidente Ermanno Gatti di Confcommercio Alta Brianza ha ringraziato pubblicamente Carlo Aliprandi per il lavoro svolto e augura buon lavoro al nuovo presidente e a tutti i consiglieri, certo che sapranno rappresentare al meglio le esigenze delle imprese del territorio.