Torna il prossimo 15 agosto il tradizionale pranzo di Ferragosto dedicato alle persone over 65 residenti a Seregno.

Confermato il pranzo di Ferragosto, si terrà alla scuola Aldo Moro

E' in corso l'organizzazione per la festa di mezza estate, da sempre occasione di ritrovo per coloro che restano in città. Quest'anno l'evento però cambierà collocazione e si trasferirà alla scuola Aldo Moro. L'appuntamento è fissato per le 12.30.

Le iscrizioni gratuite ed obbligatorie si riceveranno presso il Centro Diurno Nobili di Via Schiapparelli 21 - Tel. 0362.32.89.94 a partire dal 1 agosto e fino al 10 agosto, da lunedì a venerdì, dalle ore 14.30-17.30.

(foto archivio)