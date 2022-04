Sabato 9 aprile

Si terrà a partire dalle 16, seduta aperta e presentazione di un ordine del giorno da parte di tutti i gruppi: "Condanna all'aggressione militare in atto in Ucraina e interventi a sostegno dei profughi"

"Conflitto in Ucraina: perché?", a Desio un Consiglio comunale straordinario. Si terrà alle 16 di sabato 9 aprile nella sala consiliare “Falcone e Borsellino”, in piazza Giovanni Paolo II.

Sabato 9 aprile alle 16 è convocato un Consiglio comunale straordinario aperto, che si concentrerà sul tema del conflitto in Ucraina. Alla seduta parteciperà la professoressa Giulia Maria Isabella Lami, docente di Storia dei Paesi slavi e Storia dell'Europa orientale all’Università Statale di Milano. Sarà l'occasione per riflettere sul dramma della guerra che da oltre un mese si combatte in Ucraina, e sui conseguenti scenari che coinvolgono l'Europa. I Cittadini potranno porre domande attraverso la chat whatsapp dedicata, accessibile al link https://bit.ly/37dCqfF.

In discussione anche un ordine del giorno

Il Consiglio comunale proseguirà con la discussione dell’ordine del giorno, presentato da tutte le forze politiche, ad oggetto: "Condanna all'aggressione militare in atto in Ucraina e interventi a sostegno dei profughi". Per chi intende seguire in presenza è necessario indossare la mascherina ed esibire Green pass. Sarà anche possibile seguire la diretta streaming web sul sito Digital4Democracy al link https://bit.ly/3Jdu9pm.