Consegnate le benemerenze civiche di Desio

Consegnata sabato mattina, 5 ottobre 2024, la "Corona Turrita" in quattro diversi ambiti. La cerimonia ufficiale si è aperta con l'annullo postale creato in occasione dei cento anni del titolo di città di Desio.

L'apertura dell'evento

Prima della consegna delle benemerenze civiche, è stato presentato l'annullo filatelico creato in occasione del centenario del titolo di città di Desio:

"Abbiamo voluto partecipare a questa importante celebrazione con uno speciale annullo filatelico - ha affermato Anna Talamanco, presente in qualità di rappresentante di Poste Italiane - Momenti come questo ci permettono di fare sistema con i cittadini e con le istituzioni, per celebrare insieme a loro le grandi occorrenze come questa".

L'Amministrazione comunale ha individuato cinque soggetti celebrativi ed emblematici, ora rappresentati sulle cinquemila cartoline che sono state realizzate per l'occasione. Inoltre, in piazza Conciliazione è stato allestito uno spazio filatelico temporaneo, dove i cittadini che lo vorranno potranno ottenere l'annullo con il timbro recante il simbolo del centenario della città.

"Vorrei ringraziare il Circolo Fotografico Desiano per aver collaborato con noi nella ricerca delle foto più significative", ha affermato il sindaco Simone Gargiulo.

Le parole del sindaco

"Questo è un anno straordinario per la nostra città perché celebra il prestigioso anniversario del suo centenario, proprio da quando, il 24 febbraio 1924, fu emesso il Regio Decreto che, riconoscendo il ruolo ed il prestigio del Borgo di Desio, lo insigniva del titolo di città. Da quel giorno, Desio si pregia di avere nel suo stemma civico la corona turrita. La vitalità che caratterizza Desio e il valore di molteplici persone più che meritevoli hanno permesso che venisse ideata la speciale benemerenza Corona Turrita - ha affermato il sindaco - Questo riconoscimento viene assegnato in base alle candidature inviate dai cittadini e questo lo rende ancora più prestigioso. Spero che per i premiati di oggi e di tutte le edizioni precedenti sapere che numerose persone si siano prodigate ad attestarne la stima e la considerazione costituisca un moto di orgoglio".

L'operato di Franco Arienti

Sono stati quattro i cittadini che la commissione, composta da Genny Arienti, Stefano Canzian, Roberto Corti, Maria Grazia Donghi, Francesco Pasquali e Davide Parravicini, ha ritenuto meritevoli della benemerenza. Ogni premiato ha ricevuto la medaglia, un certificato e una rosa gialla, simbolo dell'onorificenza.

Il primo a ricevere il riconoscimento, nell'ambito Attività Sociali, è stato Franco Arienti, che, come si legge nella motivazione, si è dedicato alla Protezione Civile di Desio per quasi tre decenni, ponendo il bene altrui al centro del proprio operato. Tra i ricordi più rilevanti sono state evidenziate le operazioni legate alla pandemia da Covid-19 e gli interventi di pulizia dei parchi e delle strade a seguito del violento nubifragio di luglio 2023.

"Non mi sarei mai aspettato un riconoscimento del genere - ha affermato Arienti - Se mi trovo qui oggi è merito di tutti i volontari e di tutte le Amministrazioni che nel corso degli anni mi hanno supportato e aiutato".

Lo scorso aprile Arienti ha passato il testimone al suo vice, Gianluca Marino, ma ancora oggi opera come volontario.

Cristiano Plicato e l'impegno nell'arte

A seguire è stato premiato Cristiano Plicato, artista, promotore e divulgatore di arte, che opera attraverso la sua attività di curatore della Donazione Giuseppe Scalvini nel Museo Scalvini e come presidente dell'Associazione Amici del Museo Scalvini.

"Cristiano Plicato è un artista eclettico, un pittore poliedrico, un curatore delle più importanti mostre nazionali e internazionali. Un uomo dal vissuto importante, impattante, elegante e raffinato", recita la motivazione.

La musica di Enrico Balestrieri

Enrico Balestrieri è stato il terzo cittadino a ricevere la Corona Turrita, nell'ambito Arti e Cultura. Promotore della cultura musicale e corale, nel 1987 ha contribuito alla nascita del Coro Città di Desio, di cui oggi è direttore artistico, e si occupa di iniziative sempre aperte alle giovani generazioni. Come si legge nella motivazione, ha insegnato per diverso tempo nella sezione musicale del liceo "Zucchi" di Monza, dove gli studenti ricordano il suo amore per la musica.

"Vorrei solo dire che non ho costruito tutto questo da solo - ha affermato Balestrieri - Voglio ringraziare tutte le persone che mi seguono, e sono tante, e in particolare la mia famiglia. Per me è un piacere, sono fortunato, ho avuto la possibilità di fare nella vita ciò che per me era un gioco".

L'impegno solidale dei missionari Saveriani

Gli ultimi cittadini a ricevere le benemerenze civiche sono stati i missionari Saveriani, presenti a Desio dal 1947, premiati nell'ambito della Solidarietà umana.

"Sono costantemente a disposizione dei più bisognosi, prodighi nel cercare e fornire loro supporto e aiuto rispetto alle più svariate esigenze: dai beni di prima necessità, consegnati ai carcerati, ai senzatetto, alle popolazioni in guerra, fino alla raccolta di coperte per i canili", ha affermato la commissione nelle motivazioni.

La medaglia è stata consegnata a padre Franco Benigni, rettore della Comunità di Desio, che ha ringraziato la città per l'affetto e per l'importante riconoscimento.