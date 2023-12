Consegnati i premi e le borse di studio di BCC Carate Brianza

Si è tenuta sabato 16 dicembre presso la tensostruttura de Il Parco di Carate Brianza la cerimonia di consegna dei premi e delle borse di studio ai giovani Soci o figli dei Soci e Dipendenti di BCC Carate Brianza.

La cerimonia fa seguito alla delibera da parte del Consiglio di Amministrazione sull’assegnazione di 30 premi di studio del valore di 500 euro cadauno ai giovani che si sono diplomati alle scuole superiori

con un voto di maturità non inferiore ai 90/100 esimi e di 40 borse di studio del valore di 1.000 euro cadauno agli studenti universitari che hanno conseguito una votazione media annuale degli esami compresa tra 28 e 30/30 esimi in uno dei tre anni dei piani di studio previsti.

Poiché quest’anno si è riscontrato un numero inferiore di richieste di premi di studio (solo 14 rispetto ai 30 previsti dal regolamento), non volendo escludere nessun studente universitario meritevole, il

Consiglio d’Amministrazione ha eccezionalmente deciso di assegnare 48 borse di studio anziché le 40 previste dal regolamento della Banca.

Il Presidente di BCC Carate Brianza, Ruggero Redaelli, commenta alla fine della giornata:

“Questa iniziativa è finalizzata, innanzitutto, a premiare l’impegno, la dedizione ed il senso di responsabilità degli studenti, che sono valori fondamentali per il nostro Istituto, ma sottolinea anche l’attenzione che il Consiglio d’Amministrazione ha verso il mondo dei giovani e verso il settore dell’istruzione scolastica e universitaria, che rivestono particolare importanza per il futuro delle comunità e dell’economia del territorio in cui opera la nostra Banca. Vorrei sottolineare in questo senso che sono molte le risorse e le energie che i vertici della Banca hanno sempre cercato di profondere nel mondo della scuola e dell’istruzione universitaria e della formazione professionale. Alcuni esempi concreti per tradurre le parole in opere: l’attuale Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Carate Brianza, che allora si chiamava Feltrinelli, è nato ad opera di accorti e lungimiranti amministratori dell’allora Cassa Rurale ed Artigiana. Ed altri esempi concreti di sostegno alle scuole pubbliche e private del territorio sono le borse di studio che la Banca distribuisce ogni anno agli studenti di alcuni istituti scolastici di eccellenza sul nostro territorio: gli Istituti Leonardo da Vinci ed il Don Gnocchi sempre di Carate e l’Hensemberger di Monza.”

Ancora sull’importanza di premiare l’impegno e la dedizione negli studi da parte del Presidente:

“Questo non è solo un atto di generosità nei confronti dei nostri Giovano Soci e/o figli di Soci e Dipendenti: siamo convinti che investire su di loro e nelle loro capacità e competenze sia il miglior investimento per il futuro del territorio e della nostra comunità.

Siamo certi che il loro successo avrà un impatto positivo su questo territorio, almeno per due motivi: in primo luogo perché il futuro di questo territorio ha bisogno di loro come protagonisti per rendere più sostenibile il progresso dell’ecosistema economico e favorire un nuovo sviluppo socioculturale delle nostre comunità; in secondo luogo, il mondo del lavoro e delle imprese ha bisogno delle giovani leve. Il suggerimento ai giovani è: cercate di non perdere mai la voglia di mettervi in gioco e di continuare ad osare e di continuare ad avere il coraggio di perseverare e il diritto di sognare perché le migliori innovazioni, quelle che possono davvero cambiare il mondo, arrivano, quasi sempre, dalle giovani generazioni".