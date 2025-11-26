Consigli contro le truffe agli anziani

Un incontro di prevenzione a Veduggio con Colzano contro le truffe agli anziani.

Incontro contro le truffe

Un incontro pubblico di prevenzione per conoscere le possibili truffe in danno agli anziani e alle fasce più deboli e come difendersi. Episodi che, purtroppo, al giorno d’oggi, sono sempre più frequenti, soprattutto ai danni di anziani o di persone sole. I malintenzionati riescono, sempre più spesso, con abilità e tecniche persuasive a raggirare le proprie vittime causando non solo danni economici ma anche emotivi.

Carabinieri e Polizia locale insieme

L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri della Stazione di Besana in Brianza e la Polizia locale del comando associato Bevera Briantea, si terrà sabato 29 novembre alle ore 15,30 nella sala consiliare del Municipio di Veduggio con Colzano.