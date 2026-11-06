Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, eletto il nuovo sindaco “baby”

C’è un nuovo sindaco per il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze a Verano: è Francesco Borrello
Elezioni a scuola
Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze si è rinnovato e ha eletto il nuovo «sindaco». Sarà Francesco Borrello di 2B a rappresentare i compagni per questo nuovo anno scolastico.
L’elezione è avvenuta il 28 ottobre in Municipio presso il salone consiliare: all’incontro hanno presenziato con grande interesse ed attenzione il sindaco, Samuele Consonni, e il primo collaboratore del dirigente scolastico, la professoressa Anna Colzani.
Passaggio di consegne tra neo eletto e sindaco uscente
La seduta si è aperta con la relazione sulle attività svolte lo scorso anno, riassunte dal sindaco «baby» uscente Fabrizio Minotti: un bilancio ricco di iniziative, tra cui spiccano le attività per la Festa interculturale e i progetti realizzati in collaborazione con ANPI e il CSE-CDD di Verano.
Gli obiettivi
A seguire le votazioni che hanno portato alla nomina di Francesco Borrello, il quale con grande emozione ha indossato la fascia tricolore; al suo fianco il neo sindaco dei ragazzi avrà come vice Lidia Acito di 3 A.
Tra gli obiettivi del gruppo messi in programma per l’anno in corso 2026/27 c’è l’organizzazione della festa della scuola sulla scia del successo delle precedenti edizioni, con un evento multiculturale. Un altro impegno che si è assunto il nuovo sindaco è quello di proseguire e rafforzare le collaborazioni già avviate con le realtà associative locali per una miglore snergia sul territorio.
Il commento del sindaco Consonni
«È importante che i ragazzi imparino fin da piccoli il valore della partecipazione, dell’impegno e del senso di comunità. Essere cittadini significa non solo avere idee e saperle esprimere, ma anche ascoltare gli altri, accettare le critiche e trasformarle in occasioni di crescita. Il Consiglio comunale dei ragazzi è un’esperienza preziosa perché permette ai giovani di sentirsi parte attiva della comunità e di comprendere che il futuro del nostro paese dipende anche dal loro contributo. Tra questi ragazzi potrebbe esserci il Sindaco di domani: l’importante è che oggi imparino a essere cittadini consapevoli e responsabili. Un augurio particolare di buon lavoro al nuovo Sindaco Francesco e alla Vicesindaca Lidia, con la speranza che possano vivere questo incarico con entusiasmo, responsabilità e spirito di servizio, coinvolgendo tutti i compagni in questo importante percorso di partecipazione».