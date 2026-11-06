Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, eletto il nuovo sindaco “baby”

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C’è un nuovo sindaco per il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze a Verano: è Francesco Borrello

Elezioni a scuola

Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze si è rinnovato e ha eletto il nuovo «sindaco». Sarà Francesco Borrello di 2B a rappresentare i compagni per questo nuovo anno scolastico.

L’elezione è avvenuta il 28 ottobre in Municipio presso il salone consiliare: all’incontro hanno presenziato con grande interesse ed attenzione il sindaco, Samuele Consonni, e il primo collaboratore del dirigente scolastico, la professoressa Anna Colzani.

Passaggio di consegne tra neo eletto e sindaco uscente

La seduta si è aperta con la relazione sulle attività svolte lo scorso anno, riassunte dal sindaco «baby» uscente Fabrizio Minotti: un bilancio ricco di iniziative, tra cui spiccano le attività per la Festa interculturale e i progetti realizzati in collaborazione con ANPI e il CSE-CDD di Verano.

Gli obiettivi

A seguire le votazioni che hanno portato alla nomina di Francesco Borrello, il quale con grande emozione ha indossato la fascia tricolore; al suo fianco il neo sindaco dei ragazzi avrà come vice Lidia Acito di 3 A.

Tra gli obiettivi del gruppo messi in programma per l’anno in corso 2026/27 c’è l’organizzazione della festa della scuola sulla scia del successo delle precedenti edizioni, con un evento multiculturale. Un altro impegno che si è assunto il nuovo sindaco è quello di proseguire e rafforzare le collaborazioni già avviate con le realtà associative locali per una miglore snergia sul territorio.

Il commento del sindaco Consonni