Consulenti del Lavoro: il desiano Enrico Vannicola presidente nazionale

E' Enrico Vannicola, di Desio il nuovo presidente nazionale dell’Ancl (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro).

Enrico Vannicola, già eletto presidente di Confprofessioni Lombardia alla presenza del governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana, e nel 2023 riconfermato all’unanimità alla guida della principale associazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia, ora è diventato presidente nazionale dell’Ancl (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) a Roma durante il 28esimo Congresso ordinario nazionale del Sindacato unitario dei consulenti del Lavoro.

Votato dall'88 per cento degli aventi diritto

Su 463 aventi diritto al voto, sono stati 411 i votanti, pari all’88 per cento, che hanno espresso il nome di Vannicola al ruolo di presidente nazionale dell’Ancl per i prossimi quattro anni. Durante il congresso gli interventi che si sono susseguiti hanno testimoniato l’importanza del ruolo del consulente del lavoro nell’attuale contesto sociale ed economico, affrontando temi strategici per il futuro della professione. Con l’elezione di Enrico Vannicola, l’Ancl, come è stato fatto presente, guarda al futuro "con rinnovato slancio", puntando su "competenza, innovazione e rappresentanza attiva".

Vannicola vanta una lunga esperienza

Vannicola è un consulente del lavoro con una lunga esperienza, sia in campo interprofessionale, essendo stato presidente di Confprofessioni Lombardia, sia in campo professionale, avendo fatto parte del Consiglio Nazionale Ancl e nella passata consiliatura con ruolo di componente dell’Ufficio di presidenza con delega ai rapporti con il territorio.

La dichiarazione del presidente

“Abbiamo davanti un periodo che, dal punto di vista dei liberi professionisti oltre che di settore economico - dichiara il nuovo presidente Enrico Vannicola - sarà caratterizzato da grandi sfide, pensiamo alle nuove tecnologie, Intelligenza artificiale e non solo, che una categoria professionale come quella dei consulenti del lavoro non si lascerà sfuggire. Il sindacato potrà sicuramente fare da organo di trasmissione alla base, ai nostri iscritti con cui c'è una quotidianità di rapporti grazie alla capillarità che abbiamo sul territorio”.

Tra gli obiettivi: giovani, futuro e digitalizzazione

Rispetto agli obiettivi ha ricordato:

“Affronteremo e svilupperemo il tema dei giovani, del futuro, della digitalizzazione. La mia lista aveva infatti un nome che è già un'ispirazione, 'Insieme verso il futuro', ma che ricomprende anche il concetto già espresso più volte dove insieme è inteso come l’insieme di tutte le anime della categoria dei consulenti del lavoro che, negli ultimi vent'anni e più, ha manifestato una maturità che ci rende, all'interno del panorama delle professioni ordinistiche, una professione di successo". Vannicola ha ringraziato per la fiducia e ha ribadito il suo impegno a guidare l’Ancl "con responsabilità, apertura al dialogo e visione strategica".