Consulte di quartiere: si vota per i presidenti

Consulte di quartiere, tempo di candidature.

L’elezione dei presidenti delle Consulte di Vimercate

Sono aperti a Vimercate, fino al 6 marzo, i termini per presentare le candidature per la carica di Presidente della Consulta di Quartiere, in vista delle elezioni in programma dal 26 marzo al 2 aprile.

Il ruolo del presidenti

A norma del Regolamento per la costituzione e il funzionamento delle Consulte di Quartiere, approvato dal Consiglio comunale di Vimercate nel 2023, i presidenti e le presidenti rappresentano la figura di coordinamento delle attività delle Consulte, collaborano alle proposte per i Patti di Cittadinanza e lavorano di concerto con l’Amministrazione Comunale nel tavolo di coordinamento delle Consulte.

Chi può candidarsi

Possono candidarsi alla carica di presidente tutti i cittadini e le cittadine residenti o domiciliati e domiciliate nel quartiere di riferimento, che abbiano i requisiti previsti per l’elezione alla carica di consigliere comunale (almeno 18 anni di età e non avere subito condanne) e siano iscritti all’Albo Comunale delle Consulte di Quartiere. L’Albo è sempre aperto alle nuove iscrizioni, quindi è possibile iscriversi contestualmente alla presentazione della candidatura.

I moduli per la candidatura sono disponibili sul sito internet comunale (nella sezione dedicata alle Consulte di Quartiere) oppure a Spazio Città e possono essere inviati via PEC a vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it, via posta elettronica a partecipazione@comune.vimercate.mb.it, oppure consegnati sempre a Spazio Città.ù

Cinque Consulte, una per quartiere: ecco quando si vota

I presidenti e le presidenti uscenti (che rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti e delle nuove elette) sono rieleggibili.

Ciascuno dei 5 quartieri della città (Vimercate Capoluogo, San Maurizio, Oreno, Ruginello e Velasca) elegge poi il proprio presidente nella tornata in programma dal 26 marzo al 2 aprile, in cui sarà possibile votare solo in modalità digitale, autonomamente da smartphone o pc, oppure recandosi in un seggio itinerante allestito in ciascun quartiere, nell’arco della settimana di votazione, secondo un calendario in via di definizione.

Possono votare i cittadini e le cittadine residenti in ciascun quartiere che abbiano compiuto 16 anni nell’anno solare delle elezioni.