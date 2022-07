Consumo anomalo ruote dei treni, disposta la chiusura del Passante Ferroviario: come cambiano le tratte

Passante ferroviario chiuso su disposizione delle autorità: rimodulato il servizio. Coinvolta anche la linea S2 Seveso-Milano Rogoredo.

Consumo anomalo ruote dei treni, chiuso il Passante Ferroviario di Milano

Per disposizione delle Autorità - fa sapere Trenord in una nota - il Passante Ferroviario di Milano è chiuso. "Viene confermata fino a nuova comunicazione la rimodulazione del servizio delle cinque linee suburbane che attraversano il Passante, già introdotta da Trenord lo scorso 23 luglio, per consentire accertamenti sul consumo anomalo delle ruote dei treni rilevato nelle ultime settimane, che ha implicato il ritiro dall’esercizio di 35 convogli".

La rimodulazione del servizio - prosegue la nota - comporta ogni giorno la soppressione di 306 corse – 196 totalmente e 110 parzialmente. Le linee interessate sono le suburbane S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-Milano-Pioltello/Treviglio, S1 Saronno-Milano-Lodi, S13 Pavia-Milano Bovisa, S2 Milano Rogoredo-Mariano Comense.

Rimodulazione del servizio per cinque linee suburbane

S5 Varese-Milano-Treviglio

Sulla linea circola un treno ogni ora per direzione. Da Treviglio sono effettuati i treni con orario di partenza al minuto .10 e arrivo a destinazione a Varese al minuto .17; da Varese sono effettuati i treni con partenza al minuto .43 e arrivo a destinazione a Treviglio al minuto .50.

Le corse seguono il tragitto regolare nelle tratte Varese-Milano Villapizzone e Segrate-Treviglio; fra Milano Villapizzone e Segrate effettuano un percorso alternativo, con fermate a Milano Porta Garibaldi Superficie – stazione di interscambio con le linee metropolitane M2 e M5 – e Milano Lambrate, presso cui fermano diverse linee regionali e la linea metropolitana M2. Tramite la stazione di interscambio Rho Fiera, è possibile utilizzare anche la linea M1, oltre ai treni della linea S11 e delle linee per Porto Ceresio, Luino, Domodossola.

Il treno 24574 (Treviglio 20:40-Milano Certosa 21:43) prolunga la corsa fino a Gallarate.

S6 Novara-Milano-Pioltello/Treviglio

Sulla circola un treno ogni ora per direzione nella sola tratta Novara-Milano Porta Garibaldi Superficie. Da Novara sono effettuate le corse con partenza al minuto .18 e arrivo a Milano Porta Garibaldi al minuto .10; da Milano Porta Garibaldi i treni partono al minuto .54 e arrivano a Novara al minuto .42.

I viaggiatori da e per Pioltello/Treviglio possono utilizzare i treni della linea S5, che effettuano fermata a Milano Porta Garibaldi Superficie e Milano Lambrate. Oltre che con le linee del servizio regionale, a Milano Porta Garibaldi è possibile l’interscambio con le linee metropolitane M2 e M5; a Milano Lambrate con la linea metropolitana M2; a Rho Fiera con la linea metropolitana M1.

S1 Saronno-Milano-Lodi

Sulla linea circola un treno ogni ora per direzione, solo nella tratta Lodi-Milano Rogoredo.

Da Lodi i treni partono al minuto .53 e arrivano a Milano Rogoredo al minuto .25; da Milano Rogoredo i treni partono al minuto .35 e arrivano a Lodi al minuto .07. Da e per Milano Rogoredo i viaggiatori possono utilizzare i treni regionali per Milano Lambrate, Milano Centrale, Milano Greco Pirelli o la linea metropolitana M3.

Fra Milano Bovisa e Saronno i viaggiatori possono utilizzare la S3 Saronno-Milano Bovisa-Milano Cadorna e i treni regionali da e per Varese/Laveno Nord, Como Lago, Novara Nord, Milano Centrale-Malpensa Aeroporto.

S13 Pavia-Milano Bovisa

I treni della linea circolano a frequenza oraria, solo fra Pavia e Milano Porta Vittoria.

Da Pavia i treni partono al minuto .39 e arrivano a Milano Porta Vittoria al minuto .14; da Milano Porta Vittoria i treni partono al minuto .45 e arrivano a Pavia al minuto .21. Da e per Milano Rogoredo i viaggiatori possono utilizzare gli altri treni del servizio regionale per Milano Lambrate, Milano Centrale, Milano Greco Pirelli o la linea metropolitana M3. Da Porta Vittoria si può utilizzare la linea filobus 93 fino a Lambrate.

S2 Seveso-Milano Rogoredo

Fino a domenica 28 agosto il servizio della linea S2 Seveso-Milano Rogoredo è sospeso. I viaggiatori possono utilizzare i treni della linea S4 Camnago/Seveso-Milano Cadorna che circola regolarmente, con un treno ogni 30 minuti, e della linea regionale Milano-Asso.