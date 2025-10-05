Contenziosi e battaglie legali, il Comune rinuncia al mutuo per il Centro sportivo

Dopo sei anni di attese, rinvii e complicazioni legali, l’Amministrazione comunale di Busnago ha formalmente deciso di voltare pagina: il progetto per la riqualificazione del Centro sportivo viene ufficialmente abbandonato.

Il Comune rinuncia al mutuo per il Centro sportivo

Con una scelta chiara e definitiva, il Comune ha annunciato l’estinzione del mutuo (aperto a suo tempo con il Credito sportivo) legato al maxi intervento, aprendo così la strada a una ridefinizione complessiva dell’opera. Il progetto, ricordiamo, era stato avviato nel 2019 e prevedeva una riqualificazione completa delle strutture sportive esistenti e la realizzazione di nuovi impianti. Il maxi investimento, superiore ai 650mila euro, includeva anche opere di manutenzione straordinaria e miglioramento dell’area circostante, con la speranza di offrire un centro sportivo polifunzionale capace di accogliere eventi e iniziative sociali.

“Lo progetteremo con risorse nostre”

Tuttavia, i problemi sorti nel tempo (praticamente subito) con la società appaltatrice, che non ha rispettato i vincoli contrattuali, hanno portato al blocco del cantiere e all’apertura di una causa legale contro il Comune. Che, di fatto, si trascina ormai da anni. Alla base della questione, i ritardi maturati nella realizzazione dell’opera, che secondo il cronoprogramma originale si sarebbero dovuti concludere già da almeno un biennio.

“Abbiamo deciso di chiudere con il passato ed estinguere il mutuo – ha spiegato il sindaco Danilo Quadri – La sistemazione futura dell’area sportiva sarà gestita con altre risorse proprie. Stiamo già lavorando a una nuova progettualità che possa sostituire quella ormai insostenibile. È una decisione difficile ma necessaria per liberare il Comune da un vincolo che non portava da nessuna parte”.

LEGGI L’ARTICOLO INTEGRALE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI’ 30 SETTEMBRE 2025