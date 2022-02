Contratto Codebri, la Cgil: “La politica si assuma le responsabilità delle proprie scelte”

Con una nota a firma dei loro assessori, i Comuni Consorziati, rispondono alla richiesta di Fp Cgil Monza Brianza riguardante il percorso di cambiamento del contratto per i 130 lavoratori del Consorzio Desio e Brianza.

La risposta è giunta, nella mattina di martedì 8 febbraio, e, sottolinea il sindacato

“Appare a questo punto chiaro che gli interventi politici a sostegno del mantenimento del contratto Funzioni Locali fossero più un tentativo di non perdere credibilità (e una certa quota di elettorato) che non una reale intenzione di incidere sulle scelte riguardanti il Consorzio“, è il commento della Fp brianzola.

"non sembra lasciare adito a interpretazioni o a ripensamenti: gli assessori confermano – come riporta la funzionaria Fp Cgil Brianza Silvia Papini nel suo successivo comunicato – che nessuna Amministrazione Comunale ha modificato la propria posizione rispetto a quanto fino a ora affermato e ribadiscono ulteriormente che non c’è alcuna possibilità di un mandato politico di interruzione dell’iter" .

È a questo punto che la Fp Cgil Monza Brianza chiede, a tutti i soggetti coinvolti, “rispetto per le lavoratrici e i lavoratori che stanno vivendo questa delicata situazione e che meritano chiarezza e non fumose e inconsistenti promesse“.

“Se l’iter è inevitabile, come ancora oggi viene detto, la Fp Cgil MB lavorerà insieme alle altre OOSS e all’RSU, per garantire la massima tutela dei diritti di tutti i dipendenti, attuali e futuri, riservandosi la possibilità di mettere in atto tutte le azioni di lotta possibili qualora gli impegni, ancora una volta ribaditi nell’ultima nota, venissero disattesi“, spiegano.

“Nel frattempo – interviene ancora Silvia Papini – la Fp Cgil chiede e pretende che, questo difficile momento non venga strumentalizzato in alcun modo: la politica si assuma le responsabilità delle proprie scelte e non tenti di lavarsi la coscienza scaricando su altri le conseguenze delle proprie linee di indirizzo. I lavoratori e le lavoratrici del Consorzio Desio e Brianza non meritano di essere usati per dare sfogo a dinamiche tra partiti opposti o, peggio ancora, tra partiti della stessa coalizione o correnti dello stesso partito“.