Contributi alle associazioni desiane penalizzate dal Covid: approvata la graduatoria

Il Comune di Desio ha approvato la graduatoria delle associazioni culturali e sportive che hanno presentato domanda per ottenere i contributi straordinari messi a disposizione dall’Amministrazione Corti, come parziale risposta al lungo stop della loro attività causato dall’emergenza pandemica.

Sono 22 le associazioni culturali e combattentistiche che riceveranno le risorse, 24 quelle sportive. L’elenco dei contributi concessi è consultabile sul sito web dell’Amministrazione comunale. Le risorse sono state assegnate in base a una graduatoria predisposta dalla Commissione che ha esaminato tutte le domande pervenute e definito i punteggi, seguendo i criteri approvati dalla Giunta, tra cui l’iscrizione all’Albo comunale delle associazioni.

“In questo periodo difficile in cui le vostre attività sono state fortemente condizionate dal protrarsi della pandemia, desideriamo nuovamente ringraziarvi per il ruolo sociale e di collante, che svolgete nella nostra comunità”, hanno scritto l’Assessore allo Sport Giorgio Gerosa e l’Assessore alla Cultura Cristina Redi in una lettera indirizzata alle associazioni per informarle dell’avvenuta decisione del Comune. “Il contributo economico – è ancora scritto – che vi stiamo erogando (un apprezzamento per il lavoro dell’Ufficio Cultura e Sport che ha lavorato al bando) è pensato come sostegno concreto alle vostre spese, nella speranza che possa esservi d’aiuto per traghettarvi, auspichiamo presto, a periodi di maggiore normalità e stabilità”.