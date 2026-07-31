Contributi per i libri scolastici: l’eredità di Roberto Beretta continua a vivere attraverso le borse di studio

L'iniziativa promossa dagli Amici del Masciocco e dai Comuni di Camparada e Lesmo in ricordo dello storico presidente dell'associazione

Perseguire sempre il bene comune, con uno sguardo attento alle fasce più deboli e alla crescita condivisa del territorio. Questo lo spirito che anima la nuova iniziativa dell’Associazione Amici del Masciocco, che insieme ai Comuni di Lesmo e Camparada ha istituito delle Borse di Studio in memoria di Roberto Beretta, storico e compianto presidente dell’associazione, scomparso nel 2019 a soli 70 anni.

Il progetto: 2.000 euro per ciascun Comune

L’associazione ha deciso di donare 2.000 euro a entrambi i Comuni, avviando un percorso condiviso per l’assegnazione di contributi economici a titolo di rimborso spese. I destinatari saranno gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Lesmo e Camparada, che potranno utilizzare il contributo per l’acquisto dei libri di testo.

Chi era Roberto Beretta

Nato e cresciuto a Camparada, Beretta ha sempre coltivato uno sguardo d’insieme sul territorio, cercando ogni forma di collaborazione con i comuni limitrofi per allargare gli orizzonti della comunità. Dotato di una spiccata sensibilità verso gli ultimi, è stato un vero punto di riferimento per entrambe le comunità, ricoprendo numerosi ruoli: Presidente dell’Associazione Amici del Masciocco, Assessore e Sindaco di Camparada, Presidente dell’associazione Bakhita, Vicepresidente della Bcc Lesmo (ora Bcc Brianza e Laghi), Membro del direttivo della Caritas.

Le parole del Presidente Ravasi

“Roberto non è stato solo la figura che per anni ha guidato instancabilmente la nostra realtà, ma una colonna portante dell’associazionismo di Camparada e Lesmo”, sottolinea Davide Ravasi, Presidente degli Amici del Masciocco. “Da anni volevamo realizzare qualcosa per onorarne la memoria: qualcosa di concreto che potesse dare prova della sua eredità di attenzione e aiuto verso il prossimo. Così, insieme ai Comuni di Camparada e Lesmo, abbiamo pensato a questi sussidi, che abbiamo voluto finanziare integralmente”.

L’iter istituzionale

Martedì 28 luglio, il Consiglio comunale di Lesmo ha approvato il regolamento che norma l’assegnazione dei contributi. “La memoria di una persona continua a vivere quando i suoi valori diventano opportunità per gli altri”, dichiara Sara Dossola, Sindaca di Lesmo.

“Queste borse di studio sono il modo più bello per l’associazione Amici del Masciocco per trasformare il ricordo di Roberto Beretta in un gesto concreto a favore dei nostri giovani e del loro futuro. Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione gli Amici del Masciocco per averci coinvolto in questo progetto”.

A Camparada, invece, il regolamento non è stato discusso in Consiglio comunale mercoledì 29 luglio, dove l’Amministrazione ha presentato il progetto attraverso una comunicazione all’Assise: è stato integrato all’interno del bando, approvato in Giunta.

“A nome dell’Amministrazione Comunale e mio personale desidero ringraziare di cuore gli ‘Amici del Masciocco’ per questa donazione”, spiega Maria Luisa Cogliati, Sindaca di Camparada. “È un gesto importante, che dimostra ancora una volta il forte legame dell’Associazione con Camparada e la volontà di essere vicina concretamente alla nostra comunità, mettendo a disposizione il frutto dell’impegno e della passione dei tanti volontari che in questi anni hanno portato avanti le attività del Masciocco. Questo momento mi dà anche l’occasione per ricordare con affetto Roberto Beretta, fondatore e storico presidente degli ‘Amici del Masciocco’ e Sindaco di Camparada. Ho sempre avuto grande stima per la sua figura e per il suo modo di interpretare il ruolo di amministratore, con attenzione, disponibilità e senso del bene comune. Sapere che i valori in cui ha creduto continuano a vivere attraverso l’Associazione è il modo più bello per mantenere viva la sua memoria e guardare avanti come comunità”.

Come partecipare

Con i rispettivi via libera di Lesmo e Camparada, nel corso dei prossimi giorni verranno pubblicati sui siti web dei due Enti gli avvisi pubblici con i termini e le indicazioni da seguire per aderire ai bandi e usufruire di questi importanti aiuti.