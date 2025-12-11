La Giunta comunale di Vimercate, nei giorni scorsi, ha approvato l’assegnazione dei contributi destinati ai servizi religiosi per l’anno 2025, in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12. Il fondo, alimentato dall’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria, ammonta per quest’anno a 58.790,45 euro.

Contributi per i servizi religiosi: oltre 58mila euro alle parrocchie di S. Stefano e S. Michele Arcangelo

I contributi sono stati assegnati alle parrocchie di S. Stefano di Vimercate e S. Michele Arcangelo di Oreno che hanno presentato richiesta. Alla Parrocchia di S. Stefano è stato riconosciuto l’intero importo richiesto, pari a 34.162,50 euro, per lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza e al rinforzo della volta della

chiesa.

Alla Parrocchia di S. Michele Arcangelo andranno invece 24.627,95 euro, a fronte di una spesa preventivata di 38.794,41 euro, per il ripristino del muro di recinzione della casa parrocchiale, danneggiato dalla caduta di un albero, e la sistemazione dell’area interna adiacente.

Con questa delibera, l’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno nella tutela del patrimonio religioso e architettonico della città, sostenendo interventi di manutenzione e conservazione che garantiscono sicurezza e valorizzazione degli edifici di culto.

“Patrimonio culturale e artistico che merita cura e attenzione costante”