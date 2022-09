Contributi per l'affitto a Seregno: c'è tempo fino al 7 ottobre per presentare domanda

C'è tempo fino al 7 ottobre per presentare domanda per ottenere il contributo a sostegno delle famiglie che devono pagare il canone di locazione per il proprio alloggio a Seregno. Il Comune, con questa misura, ha voluto dare ulteriore linfa alle risorse messe in campo da Regione Lombardia stanziando un importo di 309 mila euro, un valore otto volte superiore ai fondi regionali.

Contributi per l'affitto a Seregno: chi può fare richiesta

Per accedere al contributo occorre avere una attestazione Isee inferiore a 18 mila ed essere titolari di un contratto d’affitto, relativo ad alloggio in Seregno, a condizione che il contratto sia registrato e l’immobile sia adibito a residenza del nucleo familiare da almeno sei mesi. Non possono richiedere il contributo coloro contro i quali è stata avviata una procedura di sfratto e coloro che siano proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia.

I contributi accolti saranno liquidati fino ad esaurimento delle risorse disponibili e con criterio preferenziale in favore di inquilini under 35 anni, di inquilini che possono documentare di avere subìto una caduta economico-reddituale e di inquilini in condizione di particolare vulnerabilità.

Il contributo massimo erogabile sarà pari a tre mensilità del canone di locazione, con limite massimo di 1500 euro.

Tutte le informazioni sul sito istituzionale www.comune.seregno.mb.it.