Un sostegno economico alle famiglie per la fruizione dei servizi asili nido, micro-nido e nido famiglia: l’Amministrazione comunale di Cesano Maderno ha approvato l’avviso per la richiesta del contributo. La somma totale stanziata è di 32.750 euro, composta in parte dal fondo di solidarietà e dalle risorse comunali destinate, con convinzione, dalla Giunta Bocca.

Contributo per l'asilo nido, le famiglie cesanesi possono fare richiesta fino al 14 aprile

L’avviso prevede un contributo “una tantum”, rivolto ad ogni minore frequentante gli asili nido, il micronido o nido famiglia e sarà differenziato sulla base dell’indicatore Isee. Sarà possibile presentare le domande fino al 14 aprile 2023.

“L’obiettivo – ha spiegato il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca - è quello di promuovere l’accessibilità ai servizi educativi per la prima infanzia sostenendo le famiglie nel pagamento delle rette di frequenza. Si tratta di fondi ministeriali destinati ai comuni, che la nostra Giunta ha scelto di indirizzare a supporto di un settore fondamentale per la nostra comunità, investendo sull’inclusione e su una misura che sostiene le famiglie nei percorsi di crescita dei figli. Rappresentano una piccola goccia, ma è un primo passo importante verso il nostro progetto di aumentare progressivamente, nei prossimi anni, la dotazione finanziaria a disposizione dei contributi per aiutare con concretezza e praticità le famiglie cesanesi. L’attenzione della nostra Amministrazione verso queste tematiche è prioritaria, lo dimostriamo in un momento economicamente difficile che grava anche sui bilanci degli enti locali, ma nonostante ciò abbiamo voluto mantenere fede all’impegno di potenziare e supportare le attività degli asili nido destinando risorse aggiuntive per le famiglie con contributi per fruire dei servizi attivi sul territorio. Secondo una stima dei nostri uffici per i Servizi per l’Infanzia e Istruzione, grazie all’importo assegnato oltre 130 famiglie della città potranno richiedere il contributo”.

Criteri e modalità di presentazione della domanda

I criteri di erogazione e delle modalità di presentazione delle domande di beneficio da parte dei potenziali interessati, sono consultabili presso l’apposita sezione del sito web del Comune di Cesano Maderno. Gli interessati dovranno presentare domanda di accesso al beneficio economico in oggetto al Comune di Cesano Maderno, mediante la piattaforma online accessibile dal sito del Comune, alla voce “Servizi online”, “Bando contributo nidi-per famiglie”.

Le domande dovranno essere presentate tramite SPID o CIE (carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi=tessera sanitaria) del richiedente. Nel caso di necessità di assistenza per l’utilizzo della piattaforma sarà possibile fissare un appuntamento con lo sportello SI (Supporto Informatico per i cittadini per la presentazione di domande online), previo appuntamento. Nel caso si desideri richiedere il contributo per più minori, occorrerà presentare una domanda distinta per ognuno di loro.

L'assessore Arnaboldi "I fondi stanziati testimoniano la vicinanza alle famiglie"

Per l’Assessora all’Istruzione, Sport, Partecipazione e cittadinanza attiva, Rosanna Arnaboldi, “l’avviso approvato ed i fondi stanziati testimoniano la nostra attenzione e vicinanza alle famiglie. Promoviamo l’accessibilità ai servizi educativi attraverso un contributo che vuole alleviare il contingente periodo economico, particolarmente complesso per i bilanci familiari a causa dei rincari generalizzati”.