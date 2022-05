Nova Milanese

A giugno il punto della situazione con Comune e Polizia locale sul protocollo d’intesa firmato con la Prefettura

Contro furti e truffe l’unione fa la forza

Continuare la campagna di sensibilizzazione al senso civico attraverso la promozione dell’associazione «in presenza», nelle piazze, e l’organizzazione di incontri di informazione. Sono state queste le linee guida (oltre alla conferma come presidente di Ferdinando Raffero) dell’assemblea nazionale del Controllo del Vicinato che si è svolta a Mantova. Per Nova Milanese erano presenti le tre referenti cittadine, Stefania Francia, Elisabetta Arosio e Anna Bottan.

In programma iniziative in presenza

"E' stato un momento di confronto molto positivo perché ci ha permesso di condividere idee e iniziative da pianificare da qui ai prossimi mesi - spiega Francia - Una programmazione importante soprattutto ora che il rallentamento della pandemia Covid ci consente di organizzare iniziative in presenza, a contatto con la gente. Sono state avanzate proposte interessanti, poi è chiaro che ogni Comune, ogni città, ha esigenze diverse". Per il gruppo cittadino (formato da dieci gruppi divisi per zone territoriali di Nova) si tratterà di andare a confermare quanto fatto in questi primi cinque anni di attività e di andare a implementare non solo il numero di "partecipanti", ma anche la portata del messaggio di "senso civico" che si prefigge l’associazione.

Incontri con il Comune, Polizia Locale e cittadini

"Per questo - spiega ancora la referente cittadina - riprenderemo al più presto l’appuntamento con banchetti e gazebo nelle piazze e in occasione di momenti di socialità della città. A giugno poi abbiamo in programma un incontro con il comandante della Polizia locale per approfondire i temi centrali del protocollo d’intesa che i Comuni hanno recentemente firmato con la Prefettura di Monza e Brianza".

E Francia aggiunge: "L'idea è poi di organizzare un incontro pubblico dopo l'estate in sala consiliare. A Nova c'è un bel gruppo, abbiamo una pagina social e uno spazio sul sito web del Comune. L'obiettivo è accentuare ancor di più la collaborazione tra i vicini di casa e "abbattere" quell'atteggiamento ancora un po' di paura che c'è nel chiamare le Forze dell'Ordine. Al momento, la criticità più sentita è quella sulle truffe, soprattutto online e sui telefonini, ma non bisogna abbassare la guardia su nessuna situazione sospetta".