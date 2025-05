Un’importante opera di ingegneria idraulica è pronta a partire a Briosco per rispondere alle criticità legate agli allagamenti in occasione di eventi meteorici intensi.

Contro gli allagamenti, dopo l'estate, la realizzazione di una vasca volano

Si tratta della realizzazione di una vasca volano e della rete a servizio della stessa in via Campagnola, promossa da BrianzAcque in collaborazione con il Comune di Briosco.

I lavori, finanziati con risorse del servizio idrico integrato, prenderanno il via tra fine settembre e ottobre 2025 e avranno una durata stimata di poco meno di otto mesi (229 giorni consecutivi), con conclusione prevista entro la primavera 2026.

«Con la realizzazione della nuova vasca volano di Briosco, BrianzAcque – spiega il Presidente e AD Enrico Boerci - conferma il proprio impegno per la resilienza idraulica del territorio, la tutela dell’ambiente e la qualità della vita dei cittadini. Interventi come questo, progettati secondo criteri di efficienza e sostenibilità, sono fondamentali per rispondere con tempestività e lungimiranza agli effetti dei cambiamenti climatici, rendendo le nostre comunità più sicure e il nostro servizio sempre più moderno e affidabile».

L’intervento

L’opera nasce per mitigare il rischio di esondazioni lungo via Donizzetti (SP155) e all’incrocio con via Campagnola, dove la rete fognaria esistente risulta sottodimensionata rispetto alle acque meteoriche. La nuova infrastruttura permetterà di incrementare la capacità di raccolta e smaltimento delle acque, evitando disagi ai cittadini e danni al territorio.

Il progetto prevede la realizzazione di una vasca volano interrata da 730 metri cubi nell’area parcheggio tra via Campagnola e via Donizzetti, attiva solo in caso di piogge intense; la posa di nuove condotte in calcestruzzo e gres; la costruzione di manufatti di ispezione, scolmatori e paratoie per regolare i flussi; la dismissione di tratti di rete esistenti, il rifacimento degli allacci e la riprogettazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche del parcheggio.

L’intervento sarà interamente interrato e consentirà il completo ripristino dell’area al termine dei lavori.

L’intera opera è progettata secondo i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e sarà realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e compatibilità ambientale. Il quadro economico complessivo ammonta a 1.753.780 euro (IVA inclusa).

I ringraziamenti del sindaco