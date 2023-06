Contro la malamovida divieto di vendere alcolici in bottiglie e bicchieri di vetro

Contro la malamovida a Desio limitazioni alla vendita di alcolici in bottiglie e bicchieri di vetro.

Il provvedimento del sindaco di Desio per tutelare i cittadini

Un provvedimento che il sindaco di Desio, Simone Gargiulo aveva annunciato, e che ha reso effettivo con l'ordinanza contingibile e urgente pubblicata all'inizio della scorsa settimana e che resterà in vigore fino a settembre. L'obiettivo?

"Tutelare l'incolumità pubblica e fisica della popolazione", oltre che "prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi, di illegalità e di violenza".

Azioni congiunte tra i Comuni per contrastare la malamovida

Un intervento che è in linea con le indicazioni del prefetto e del questore, e che prevede anche azioni congiunte tra i Comuni nei luoghi del divertimento, per mettere un freno alla malamovida. In questa direzione va anche il protocollo che è stato firmato in Prefettura nei giorni scorsi e che coinvolge diverse Amministrazioni locali. Le azioni intendono tutte assicurare adeguate condizioni di sicurezza, evitare episodi come quello avvenuto un paio di settimane fa in via Grandi, che ha registrato un'aggressione e il ferimento di un tunisino con pezzi di vetro, e prevenire "i comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza, che si manifestano nelle ore serali e notturne, e possono determinare gravi danni all'incolumità fisica delle persone e porre a repentaglio la sicurezza del territorio comunale".

Da qui l'ordinanza che vieta di

"abbandonare i contenitori di vetro e lattine, anche di bevande non alcoliche" per evitare "che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti a offendere e diventando, di fatto, ricettacoli di immondizia che possono indurre gli avventori al deposito incontrollato, con conseguente degrado degli spazi comuni".

Previste multe per i trasgressori

Il divieto riguarda le aree del centro, del Parco delle Rimembranze, del palazzo comunale e Villa Tittoni. Il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle 21 alle 7 riguarda gli esercizi di vicinato, e le medie e grandi strutture di vendita presenti sul territorio comunale. Per i trasgressori previste multe che vanno dai 25 ai 500 euro. Previsti maggiori controlli da parte di Polizia Locale, Carabinieri e di tutte le Forze dell'ordine.