Controlli congiunti di Polizia locale e stradale, automobilisti promossi

Controlli straordinari interforze ad Arcore, automobilisti disciplinati e promossi. Sono iniziati giovedì scorso, da via Belvedere, nel cuore della zona industriale di Cascina del Bruno, i pattugliamenti congiunti organizzati dagli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Gabriele Garberoglio e i colleghi della Polizia Stradale agli ordini del comandante Marco Casiraghi.

Si tratta di un progetto di pattugliamento congiunto fortemente voluto dall’assessore alla Sicurezza Luca Travascio. Giovedì scorso l’attività degli agenti si è focalizzata su via Belvedere, soprattutto sul controllo dei mezzi pesanti che transitano lungo la via per raggiungere la Sp. Ma la buona notizia, come confermato direttamente dal comandante Garberoglio, è il fatto che sono state comminate pochissime sanzioni in rapporto agli automobilisti e di conseguenza ai mezzi controllati.

Le principali sanzioni erogate

"Complessivamente il numero di sanzioni erogate durante il servizio coordinato congiunto con i colleghi della Polizia Stradale di Arcore è esiguo - ha sottolineato Garberoglio - Soltanto 7 violazioni. Le principali hano riguardato omessa assicurazione, omesso uso delle cinture e in alcuni casi dispositivi di sicurezza dei veicoli mancanti o non efficienti. Poche violazioni riscontrate rispetto al gran numero di veicoli fermati e controllati: un segnale importante che sottolinea come mediamente gli automobilisti arcoresi sono attenti e rispettosi delle regole del Codice della strada".

Polizia locale e stradale collaboreranno anche in futuro

Il servizio congiunto effettuato giovedi con 1 volante della stradale e 1 unità mobile e 1 unità attrezzata (ufficio mobile) della Polizia Locale é il primo di tanti altri in programmazione nelle prossime settimane. Sono servizi congiunti importanti per creare sinergia e condivisione di modalità operative tra le forze dell’ordine finalizzata a migliorare il servizio di tutela stradale ai cittadini.