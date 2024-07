Il Comando della Polizia Locale di Vimercate ha reso noti al Sindaco i risultati dell’attività di controllo sul rispetto delle norme dell’ordinanza contro la vendita e il consumo di bevande alcoliche su parte del territorio cittadino, firmata dal Sindaco stesso a metà giugno.

Controlli contro la malamovida, in un mese quattro sanzioni e una segnalazione alla Procura

I controlli degli agenti nel periodo 15 giugno-12 luglio nella zona tra piazzale Marconi e largo Europa hanno portato a 4 sanzioni amministrative per la vendita di bevande alcoliche a giovani di età compresa fra 16 e 18 anni e a una segnalazione presso la Procura della Repubblica per la vendita di alcolici a minori di 16 anni. In due casi invece è stato violato il divieto di vendere bevande in contenitori di vetro.

Gli agenti hanno operato i controlli in alcuni casi in borghese, in modo da fare emergere illeciti segnalati dalla cittadinanza che non sarebbe stato possibile rilevare con un controllo svolto in uniforme di ordinanza.

Un servizio che continuerà per tutta l'estate

“Ringrazio la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine per il lavoro di controllo svolto in questi primi mesi e che continuerà per tutta l’estate - ha affermato il Sindaco di Vimercate Francesco Cereda. Imporre regole e divieti senza avere poi la effettiva capacità di controllare che vengano rispettati rischia di diventare poco utile. È invece importante che, a beneficio di tutti, sia coloro che vivono la movida sia coloro che invece risiedono in queste zone, le regole vengano rispettate e fatte rispettare, per garantire una civile convivenza.”

Per la prima contestazione della violazione al divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori la sanzione va da 250 a 1000 euro. Gli agenti hanno informato gli esercenti multati che, in caso di recidiva, la sanzione applicata è maggiorata da 500 a 2.000 euro, con chiusura del locale da 15 giorni a 3 mesi.